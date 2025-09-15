Γλυκερία για τη συναυλία στο Ισραήλ: Οι Έλληνες καλλιτέχνες δεν ήταν υποστηρικτικοί, δεν έπρεπε να είχε συμβεί αυτή η ανθρωποφαγία
Ήταν μια ανειλημμένη υποχρέωση που είχα αναλάβει καιρό, είχα προσπαθήσει να την ακυρώσω, ανέφερε η τραγουδίστρια
Στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν λόγω προγραμματισμένης εμφάνισής της στο Ισραήλ αναφέρθηκε η Γλυκερία, κάνοντας λόγο για «ανθρωποφαγία». Η γνωστή τραγουδίστρια που είχε εγκλωβιστεί στη χώρα δήλωσε πως δεν τη στήριξαν οι συνάδελφοί της, υποστηρίζοντας πως η «επίθεση» που δέχτηκε ήταν άδικη. Αν και προσπάθησε να ακυρώσει τη συναυλία, όπως εξήγησε, αυτό δεν κατέστη δυνατό.
Πιο αναλυτικά, η Γλυκερία είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό», τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου: «Οι Έλληνες καλλιτέχνες δεν ήταν υποστηρικτικοί. Ήταν πολύ άδικο όλο αυτό, δεν έπρεπε να είχε συμβεί αυτή η ανθρωποφαγία εναντίον μου, αλλά μέσα μου τους έχω συγχωρήσει, γιατί καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Ήταν μια ανειλημμένη υποχρέωση που είχα αναλάβει καιρό, είχα προσπαθήσει να ακυρώσω αυτή τη συναυλία, αλλά μου είπαν ότι δεν γίνεται. Αν τα πράγματα βρουν τη θέση που τους αρμόζει, θα πήγαινα ξανά στο Ισραήλ. Αν είχα επιλογή, δεν θα πήγαινα. Θα το έκανα ξανά υπό προϋποθέσεις».
Η Γλυκερία εξέφρασε την απορία της που η συναυλία της στο Ισραήλ πήρε τόσο μεγάλη έκταση, αναφέροντας: «Δεν έχω καταλάβει γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Κατανοώ μέχρι ένα σημείο τις αντιδράσεις. Δεν ήθελα να πάρω θέση γιατί στο Ισραήλ πάω 35 χρόνια. Έχω κάνει φίλους εκεί. Πιστεύω ότι σε αυτά τα γεγονότα, υπάρχουν πολλές πλευρές, όλοι κάτι έχουν να πουν. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν συμμετέχουν σε καμία γενοκτονία. Δεν είμαι ομαδικά ένας γενοκτόνος λαός. Είναι ένας λαός που περιβάλλεται από άλλους λαούς που δεν έχουν καλύτερα συναισθήματα για αυτούς. Ένας πόλεμος πάντα είναι κάτι πολύ άσχημο, γιατί δεν είναι καλό για καμία πλευρά».
Δείτε τη συνέντευξη της Γλυκερίας
Στη συνέχεια της συνέντευξής της, η ερμηνεύτρια τόνισε πως παρότι έγιναν προσπάθειες από κάποιους να ακυρωθούν οι καλοκαιρινές της συναυλίες, η πλειοψηφία του κόσμου τη στήριξε. Συγκεκριμένα, σχολίασε: «Όλο αυτό το πράγμα έχει μια κατεύθυνση. Η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν με έχει αφήσει. Έγιναν προσπάθειες από κάποιους να ακυρώσουν αυτές τις συναυλίες που έκανα το καλοκαίρι. Με επιστολές ζητούσαν από τους διοργανωτές να ακυρώσουν τις συναυλίες. Οι αρχές μας βοήθησαν πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάποια σχόλια με στεναχώρησαν στα social media, και ξέρω ότι μερικοί από αυτούς δεν με έχουν ακούσει ποτέ. Κάποιοι άνθρωποι επηρεάστηκαν χωρίς να είναι υποκινούμενοι. Εγώ δεν υποστηρίζω τον πόλεμο, είμαι άνθρωπος της Ειρήνης, μέσα από τα τραγούδια μου προσπαθούσα να ενώσω τους ανθρώπους».
