Taste Atlas: Αυτά είναι τα γλυκά που πρέπει να δοκιμάσουν όλοι το 2026 - Πού βρίσκονται τα ελληνικά
Η Τουρκία και η Ιταλία σχεδόν μονοπωλούν τις υψηλότερες θέσεις της νέας λίστας του Taste Atlas

Το 2026 μας έχει καλωσορίσει εδώ και μερικές ημέρες και το Taste Atlas έχει ξεκινήσει ήδη τις προτάσεις του για φαγητά που δεν μπορεί να χάσει τη νέα χρονιά. Στη λίστα με τα κορυφαία γλυκά που πρέπει όλοι να δοκιμάσουν το 2026. Μπορεί να μην υπάρχει κοντά στην κορυφή κάποια ελληνική εκπροσώπηση, αλλά η πρωτιά ανήκει σε ένα πολύ γνώριμο γλυκό.

Ο λόγος για το τουρκικό κιουνεφέ από την Αντάκια της Τουρκίας που σύμφωνα με το Taste Atlas αποτελεί ένα από τα αυθεντικά αντιπροσωπευτικά πιάτα της γαστρονομικής κληρονομιάς και των παραδόσεων της περιοχής. Ζύμη κανταΐφι, ειδικό τυρί, φιστίκι και σιρόπι συνθέτουν το ιδιαίτερο και μοναδικό γλυκό.  Το 2006, αυτό το νόστιμο επιδόρπιο έλαβε το πιστοποιητικό Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης.


Στη δεύτερη θέση είναι το... βρετανικό παγωτό το οποίο σύμφωνα με την πλατφόρμα συνδέεται με την Κορνουάλη, αν και πωλείται σε σούπερ μάρκετ σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρασκευάζεται με πλήρες γάλα Κορνουάλης, αυγά και κρέμα γάλακτος. Το Taste Atlas ισχυρίζεται πως η κρέμα γάλακτος Κορνουάλης δίνει στο παγωτό μια μοναδική γεύση και μια βελούδινη υφή.


Στην τρίτη θέση, ένα ακόμα γνώριμο και «γειτονικό» επιδόρπιο, το  «Gelato al pistacchio». Δηλαδή, το ιταλικό παγωτό φιστίκι που αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς γεύσεις του παγωτού στην Ιταλία. Λόγω των υψηλών τιμών των φιστικιών και της πάστας φιστικιού, πολλές gelaterias σήμερα επιλέγουν φθηνότερα υποκατάστατα, αλλά το καλύτερο φιστίκι θεωρείται αυτό που καλλιεργείται σε μια μικρή πόλη της Σικελίας, το Μπρόντε.
Ακολουθεί ένα ακόμα ιταλικό γλυκό, το στρούντελ από το Τρεντίνο της βόρειας Ιταλίας. Μπορεί να μην θεωρείτε το στρούντελ ως ένα κλασικό ιταλικό πιάτο, αλλά το Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε, και ειδικά η περιοχή γύρω από την κοιλάδα Val di Non, είναι γνωστή για το στρούντελ της. Μπορεί να παρασκευαστεί με διάφορα φρούτα, αλλά δεδομένου ότι η περιοχή αυτή φημίζεται για τα νόστιμα μήλα της, η πιο δημοφιλής ποικιλία είναι το στρούντελ με μήλα, που συνήθως φτιάχνεται με μήλα Golden Delicious που είναι διαθέσιμα όλο το χρόνο. Εκτός από τα μήλα, η παραδοσιακή γέμιση περιλαμβάνει σταφίδες, ζάχαρη, βούτυρο, κανέλα και κουκουνάρια. 


Στην πέμπτη θέση είναι ξανά ένα τουρκικό γλυκό, ο μπακλαβάς από το Γκαζιαντέπ που αναφέρεται ως η γαστρονομική πρωτεύουσα της Τουρκίας. 


Πού είναι τα ελληνικά γλυκά


Για να βρει κανείς ένα ελληνικό γλυκό σε αυτή τη λίστα πρέπει να φτάσει ως την 32η θέση που βρίσκονται τα μελομακάρονα που έχουν πάντα την τιμητική τους στο Taste Atlas.

Στη θέση 35 κάνει την εμφάνισή της η Κρήτη με τη Σφακιανόπιτα ή αλλιώς μυζηθρόπιτα. «Η πίτα συνήθως απολαμβάνεται ζεστή ως γλυκό πρωινό και παραδοσιακά σερβίρεται με μέλι θυμάρι, δημιουργώντας έναν τέλειο συνδυασμό γλυκών και αλμυρών γεύσεων. Άλλα τυπικά υλικά που χρησιμοποιούνται για να αρωματίσουν την πίτα είναι το σουσάμι, η κανέλα και οι αμύγδαλα» αναφέρει το Taste Atlas.

Στη λίστα υπάρχει επίσης η Μελόπιτα στην θέση 39,  το γιαούρτι με μέλι στη θέση 46,  τα φουσκάκια (ή λουκουμάδες) στο 76 και το γαλακτομπούρεκο στην 81η θέση της βαθμολογίας.
