ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Ελένη Καστάνη για την απώλεια κιλών: Χρόνια ολόκληρα παιδεύομαι, ήταν θέμα υγείας
GALA
Ελένη Καστάνη Κιλά

Ελένη Καστάνη για την απώλεια κιλών: Χρόνια ολόκληρα παιδεύομαι, ήταν θέμα υγείας

Είναι πλέον διαφορετική η διάθεσή µου, εξομολογήθηκε η ηθοποιός

Ελένη Καστάνη για την απώλεια κιλών: Χρόνια ολόκληρα παιδεύομαι, ήταν θέμα υγείας
3 ΣΧΟΛΙΑ
Με θέματα υγείας σχετιζόταν η απόφαση της Ελένης Καστάνη να χάσει κιλά. Όπως είπε η ηθοποιός, ταλαιπωρήθηκε για πολλά χρόνια μέχρι να πετύχει την απώλεια βάρους. Έχοντας φτάσει πλέον από τα εκατό περίπου κιλά στα εξήντα οκτώ, έχει παρατηρήσει σημαντικές αλλαγές στην ψυχολογία της.

«Γενικώς, χρόνια ολόκληρα παιδεύοµαι µε τα πολλά κιλά και ήταν θέµα υγείας σε εµένα, είχα διαβήτη, όλο αυτό το µεταβολικό σύνδροµο των κιλών, και είχα τον διαβήτη τύπου Β. Πάντα ο γιατρός µου έλεγε ''πρόσεχε'', γιατί δεν ήταν πολύ καλές οι εξετάσεις µου, ήταν χάλια. Είχα φτάσει 99,5 κιλά και αυτήν τη στιγµή είµαι 68. Το όνειρό µου είναι να δω στη ζυγαριά το 7», είπε η Ελένη Καστάνη σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Secret.

Στόχος της είναι να χάσει μερικά ακόμα κιλά μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα: «Τώρα είµαι κοντά στον στόχο, δεν θέλω πολλά ακόµα να χάσω, 2-3 ακόµα και είµαι εντάξει. Είναι πλέον διαφορετική η διάθεσή µου. Ο Φασουλής µού λέει: ''Ελένη, ήταν σαν να κουβαλούσες δύο τεράστια αρνιά''. Να φανταστείς, ακόµη η ψυχολογία µου είναι του παχουλού ανθρώπου. Τα ρούχα µου είναι τεράστια», πρόσθεσε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης