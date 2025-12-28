Ελένη Καστάνη για την απώλεια βάρους της: Όταν έχεις κιλά δεν είσαι καλά, τώρα νιώθω άλλος άνθρωπος
Ελένη Καστάνη για την απώλεια βάρους της: Όταν έχεις κιλά δεν είσαι καλά, τώρα νιώθω άλλος άνθρωπος

Έχω χάσει πολλά κιλά, ήταν για λόγους υγείας, ανέφερε η ηθοποιός

Ελένη Καστάνη για την απώλεια βάρους της: Όταν έχεις κιλά δεν είσαι καλά, τώρα νιώθω άλλος άνθρωπος
Ιωάννα Μαρίνου
Την εικόνα της λόγω της απώλειας βάρους σχολίασε η Ελένη Καστάνη, αναφερόμενη στην αλλαγή που έχει βιώσει τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά.

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», όπου αρχικά εξήγησε ότι η απώλεια κιλών δεν ήταν θέμα εμφάνισης, αλλά ζήτημα υγείας και σωστής ιατρικής καθοδήγησης, περιγράφοντας τη βοήθεια που δέχτηκε από τον γιατρό της και τις αλλαγές που έκανε στην καθημερινότητά της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εχω χάσει πολλά κιλά και λέω πως τα έχασα. Ήταν για λόγους υγείας. Εγώ έχω έναν καταπληκτικό γιατρό που πάω χρόνια, αλλά δεν έκανα ποτέ αυτά που μου έλεγε. Μου έλεγε για χρόνια ότι υπάρχει ένα φάρμακο στην Αμερική, που όταν έρθει θα σωθείς. Πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ. Έχω αλλάξει πάρα πολλά. Βεβαίως, έχω αλλάξει και τη διατροφή μου, την ακολουθώ, περπατώ και κολυμπώ».

Στη συνέχεια, η Ελένη Καστάνη μιλώντας για τη σχέση ανάμεσα στο βάρος και την ψυχική κατάσταση, στάθηκε στο πώς τα παραπάνω κιλά επηρεάζουν την αυτοεικόνα και τη διάθεση ενός ανθρώπου, υποστηρίζοντας ότι πίσω από αυτό συχνά κρύβονται βαθύτερα συναισθηματικά αίτια. Όπως είπε: «Όταν έχεις κιλά δεν είσαι καλά. Ασχέτως του τι λες. Έχει ψυχολογικό υπόβαθρο αυτό με κατάθλιψη. Όταν παίρνεις κιλά, κάτι συμβαίνει μέσα σου και το κάνεις. Νιώθω τον εαυτό μου άλλο άνθρωπο».

Ιωάννα Μαρίνου

