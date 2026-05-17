Το τραγούδι της Dara με την Panik Records: Φαινόταν πόσο αστέρι ήταν από το 2018, λέει ο Livin R
Η Dara κατέκτησε την πρώτη θέση στην Eurovision με το Bangaranga έχοντας συνεργαστεί και με τους Έλληνες Δημήτρη Κοντόπουλο και Βικτώρια Χαλκίτη. Ωστόσο φαίνεται πως η τραγουδίστρια από την Βουλγαρία έχει καλλιτεχνικούς δεσμούς με την Ελλάδα αφού και στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με Έλληνες.
Ήταν το 2019 όταν η Dara είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι BTW (bye, bye) με την Panik Records, με τη συμμετοχή των Ελλήνων DJ Livin R και Noisy. Ο Livin R που συνεργάστηκε με τη νικήτρια του μουσικού διαγωνισμού μίλησε στον ΣΚΑΙ και τόνισε πως είναι «πολύ περήφανος».
«Πάρα πολύ περήφανος γιατί αυτό το κορίτσι μαζί με τον Παναγιώτη Λουλουργά που είναι ο διευθυντής της Panik στο ξένο ρεπερτόριο, την είχαμε πιστέψει από την πρώτη στιγμή. Είναι ένα πλάσμα όπως το είδατε, υπερβολικά ταλαντούχο, η φωνή της θα έλεγα πλησιάζει πολύ αυτή της Ριάνα, σαν χορεύτρια είναι εξαιρετική. Είναι επαγγελματίας χορεύτρια και για αυτό φάνηκε και εχθές ότι ένα από τα σημεία που κέρδισε ήτανε γιατί μπορούσε και χόρευε και τραγουδούσε χωρίς να χάνει τις ανάσες της», συμπλήρωσε.
Ο ίδιος γνωρίστηκε με την Dara το 2018 όταν ήταν 19 ετών, «ήταν πολύ μικρή ακόμα. Φαινόταν από τότε πόσο αστέρι θα ήτανε. Η κοπελιά δούλεψε πάρα πολύ. Σκεφτείτε ότι το κομμάτι που κυκλοφορήσαμε το 2019, από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019 δουλεύαμε αυτό το κομμάτι. Ήθελε την κάθε λεπτομέρεια, να μην ξεφύγει τίποτα. Αφού τέλειωσε και το βίντεο κλιπ, τότε κυκλοφόρησε το κομμάτι».
Σε ερώτηση για το πώς είναι σαν άνθρωπος απάντησε: «don’t worry be happy (μην ανησυχείς, να είσαι χαρούμενος) . Πάντα χαρούμενη, δεν μπορείτε να το πιστέψετε αυτό το πράγμα, πάντα χαρούμενη, πάντα μέσα στο χαμόγελο».
Ο ίδιος λέει πως θα ήθελε πάρε πολύ να συνεργαστεί ξανά με την Dara «γιατί είναι επαγγελματίας, υπέροχη φωνή και υποστηρίζει αυτό που κάνει».
Το τραγούδι BTW (bye, bye):
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, η Ντάρα θα έρθει το καλοκαίρι στην Ελλάδα μετά από πρωτοβουλία της Panik Records και του Γιώργου Αρσενάκου. Μέχρι στιγμής δεν έχει κλειδώσει η ημερομηνία.
Ταυτόχρονα, η νικήτρια της Eurovision φαίνεται πως βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις για να ηχογραφήσει ένα ντουέτο με κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια, κατά τις ίδιες πηγές.
Η εμφάνιση και το ντουέτο
