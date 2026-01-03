ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Μέμος Μπεγνής: Δεν είμαι υπέρ της σύμβασης του γάμου, της συγκατοίκησης και του ίδιου κρεβατιού
GALA
Μέμος Μπεγνής Οικογένεια

Μέμος Μπεγνής: Δεν είμαι υπέρ της σύμβασης του γάμου, της συγκατοίκησης και του ίδιου κρεβατιού

Δεν θα μπορούσα να παντρευτώ και να έχω οικογένεια, δεν το ονειρεύτηκα ποτέ στη ζωή μου, επισήμανε ο ηθοποιός

Μέμος Μπεγνής: Δεν είμαι υπέρ της σύμβασης του γάμου, της συγκατοίκησης και του ίδιου κρεβατιού
48 ΣΧΟΛΙΑ
Αρνητικός στο ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας δήλωσε ο Μέμος Μπεγνής, επισημαίνοντας πως αυτό το σενάριο δεν ήταν ποτέ στα όνειρά του. Ο ηθοποιός εξέφρασε τον θαυμασμό του για όσους αποφασίζουν να προχωρήσουν στον γάμο και στην απόκτηση παιδιών, αλλά την ίδια στιγμή τόνισε πως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι για οικογένεια.

«Δεν είμαι υπέρ αυτής της σύμβασης, αυτής της συγκατοίκησης, αυτού του ίδιου κρεβατιού. Οι άλλοι που το κάνουν και μπορούν και το κάνουν… μπράβο τους. Το θαυμάζω, ναι, αν και απορώ», είπε αρχικά ο Μέμος Μπεγνής σε συνέντευξη που παραχώρησε σε εκπομπή «Στούντιο 4», το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι παρά τα υβριστικά σχόλια που δέχεται, μένει σταθερός στην άποψή του για τον γάμο, που για εκείνον δεν υπήρξε ποτέ όνειρο. «Εγώ μιλάω για μένα, γιατί με έχουν βρίσει κιόλας γι’ αυτό. “Ποιος νομίζεις ότι είσαι;” και τέτοια, όπως και άλλα πιο βαριά, αλλά λέω τη γνώμη μου. Εγώ δεν θα μπορούσα να παντρευτώ και να έχω οικογένεια, γιατί δεν είναι κάτι που με εκφράζει και δεν το ονειρεύτηκα ποτέ στη ζωή μου. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι για οικογένεια και δεν έχουν όλοι τις ίδιες πεποιθήσεις».

Δείτε το βίντεο με όσα είπε

Φωτογραφία: NDPPHOTO
48 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης