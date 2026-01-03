Μέμος Μπεγνής: Δεν είμαι υπέρ της σύμβασης του γάμου, της συγκατοίκησης και του ίδιου κρεβατιού
Μέμος Μπεγνής: Δεν είμαι υπέρ της σύμβασης του γάμου, της συγκατοίκησης και του ίδιου κρεβατιού
Δεν θα μπορούσα να παντρευτώ και να έχω οικογένεια, δεν το ονειρεύτηκα ποτέ στη ζωή μου, επισήμανε ο ηθοποιός
Αρνητικός στο ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας δήλωσε ο Μέμος Μπεγνής, επισημαίνοντας πως αυτό το σενάριο δεν ήταν ποτέ στα όνειρά του. Ο ηθοποιός εξέφρασε τον θαυμασμό του για όσους αποφασίζουν να προχωρήσουν στον γάμο και στην απόκτηση παιδιών, αλλά την ίδια στιγμή τόνισε πως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι για οικογένεια.
«Δεν είμαι υπέρ αυτής της σύμβασης, αυτής της συγκατοίκησης, αυτού του ίδιου κρεβατιού. Οι άλλοι που το κάνουν και μπορούν και το κάνουν… μπράβο τους. Το θαυμάζω, ναι, αν και απορώ», είπε αρχικά ο Μέμος Μπεγνής σε συνέντευξη που παραχώρησε σε εκπομπή «Στούντιο 4», το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου.
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι παρά τα υβριστικά σχόλια που δέχεται, μένει σταθερός στην άποψή του για τον γάμο, που για εκείνον δεν υπήρξε ποτέ όνειρο. «Εγώ μιλάω για μένα, γιατί με έχουν βρίσει κιόλας γι’ αυτό. “Ποιος νομίζεις ότι είσαι;” και τέτοια, όπως και άλλα πιο βαριά, αλλά λέω τη γνώμη μου. Εγώ δεν θα μπορούσα να παντρευτώ και να έχω οικογένεια, γιατί δεν είναι κάτι που με εκφράζει και δεν το ονειρεύτηκα ποτέ στη ζωή μου. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι για οικογένεια και δεν έχουν όλοι τις ίδιες πεποιθήσεις».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
«Δεν είμαι υπέρ αυτής της σύμβασης, αυτής της συγκατοίκησης, αυτού του ίδιου κρεβατιού. Οι άλλοι που το κάνουν και μπορούν και το κάνουν… μπράβο τους. Το θαυμάζω, ναι, αν και απορώ», είπε αρχικά ο Μέμος Μπεγνής σε συνέντευξη που παραχώρησε σε εκπομπή «Στούντιο 4», το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου.
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι παρά τα υβριστικά σχόλια που δέχεται, μένει σταθερός στην άποψή του για τον γάμο, που για εκείνον δεν υπήρξε ποτέ όνειρο. «Εγώ μιλάω για μένα, γιατί με έχουν βρίσει κιόλας γι’ αυτό. “Ποιος νομίζεις ότι είσαι;” και τέτοια, όπως και άλλα πιο βαριά, αλλά λέω τη γνώμη μου. Εγώ δεν θα μπορούσα να παντρευτώ και να έχω οικογένεια, γιατί δεν είναι κάτι που με εκφράζει και δεν το ονειρεύτηκα ποτέ στη ζωή μου. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι για οικογένεια και δεν έχουν όλοι τις ίδιες πεποιθήσεις».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα