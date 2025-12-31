Γιώργος Τσούλης: Γέννησε η σύζυγός του, έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά
Γιώργος Τσούλης: Γέννησε η σύζυγός του, έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά

Ο σεφ δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες με τη νεογέννητη κόρη του

Στέλλα Μούτσιου
Μπαμπάς για δεύτερη φορά έγινε ο Γιώργος Τσούλης, καθώς η σύζυγός του έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, την κόρη τους.

Ο γνωστός σεφ ανακοίνωσε το γεγονός μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε με το νεογέννητο μωρό και τη σύζυγό του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, αποκαλύπτοντας πως η κόρη του γεννήθηκε μία ημέρα νωρίτερα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιώργος Τσούλης έγραψε: «30.12.2025 Η χρονιά για εμάς κλείνει με τον πιο όμορφο τρόπο… με το δεύτερο θαύμα μας στην αγκαλιά μας, την κορούλα μας. @marialena_nen σ’ ευχαριστώ για όλα όσα άντεξες. Είμαι πολύ υπερήφανος για εσένα! Καλωσήρθες, μικρούλα μας».

Ο Γιώργος Τσούλης και η σύζυγός του, Μαριαλένα, είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2022 και τον ίδιο χρόνο, λίγους μήνες μετά τον γάμο τους, υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί, ένα αγόρι.
Στέλλα Μούτσιου

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

