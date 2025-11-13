Γιώργος Τσούλης για τον γιο του: Με έχει αλλάξει πάρα πολύ, με έχει φέρει ακόμα πιο κοντά με τη σύζυγό μου
Με έχει κάνει πιο ώριμο, συμπλήρωσε ο σεφ
Ενώ περιμένει να γίνει για δεύτερη φορά πατέρας ο Γιώργος Τσούλης μίλησε για τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή του ο γιος του. Ο σεφ εξομολογήθηκε ότι με την έλευση του παιδιού του έγινε πιο ώριμος, ενώ έχει ενδυναμωθεί ο δεσμός με τη σύζυγο του. Παρά τα όμορφα συναισθήματα που βιώνει όμως την ίδια στιγμή έρχεται αντιμέτωπος με τύψεις, όπως τόνισε ο ίδιος. Οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις, εξήγησε, δεν του επιτρέπουν να περνάει όσες ώρες θα ήθελε μαζί του.
Αναφερόμενος στον γιο του, ο Γιώργος Τσούλης μοιράστηκε στην εκπομπή «Breakfast@Star», την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου: «Το παιδί εμένα με έχει αλλάξει πάρα πολύ σαν άνθρωπο, με έχει κάνει πολύ πιο ώριμο. Μας έχει φέρει ακόμα πιο κοντά με τη Μαριαλένα και μας κάνει να ξεπερνάμε τα θέματα που έχουν τα ζευγάρια. Πάντα ο Αντρέας θα μας αγκαλιάσει το βράδυ και τους δύο μαζί, θα μας βάλει να φιληθούμε».
Σε άλλο σημείο συνέντευξης, ο σεφ στάθηκε στις τύψεις που νιώθει, αφού λόγω της δουλειάς του δεν προλαβαίνει να αφιερώνει όσο χρόνο θα ήθελε στο παιδί του. Το να αναφέρεται σε εκείνον, πρόσθεσε, του φέρνει συγκίνηση και δάκρυα. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Νιώθω τύψεις που δεν περνάω πολλές ώρες με τον Αντρέα. Πάρα πολλές φορές όταν γυρνάω σπίτι, θα κάτσω ένα πεντάλεπτο την ώρα που κοιμάται και θα τον αγκαλιάζω. Τις περισσότερες φορές κλαίω και συγκινούμαι. Από μωρό, όταν έβλεπα τον Αντρέα να κοιμάται, πάντα συγκινιόμουν και πάντα συγκινούμαι όταν μιλάω γι’ αυτόν, γιατί είναι ένα τρομερό παιδί. Δυστυχώς, τώρα φωνάζει πού είμαι και δεν θέλει να φεύγω από το σπίτι. Πώς φεύγεις από το σπίτι όταν σου λέει ένα παιδί “μείνε”; Το έχουμε βρει με τη Μαριαλένα με βιντεοκλήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, να μιλάμε κανένα μισάωρο και να του δείχνω τι μαγειρεύουμε».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
