Οι Οasis ξεπέρασαν το 1.000.000 πωλήσεις άλμπουμ μέσα στο 2025, παρότι έχουν να κυκλοφορήσουν νέο δίσκο από το 2008
Η επανένωση των αδελφών Γκάλαχερ εκτόξευσε τις πωλήσεις
Οι Oasis ξεπέρασαν το 1.000.000 πωλήσεις άλμπουμ μέσα στο 2025, παρότι έχουν να κυκλοφορήσουν νέο δίσκο από το 2008. Η περιοδεία επανένωσης «Oasis Live ’25», που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του 2024, προκάλεσε τη μεγαλύτερη ζήτηση εισιτηρίων που έχει καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περισσότερους από 10.000.000 θαυμαστές από 158 χώρες να περιμένουν στην ηλεκτρονική ουρά για αγορά.
Η ανακοίνωση της περιοδείας ξεκίνησε με δύο συναυλίες στην πρωτεύουσα της Ουαλίας στις 19 και 20 Δεκεμβρίου 2025, πριν το συγκρότημα συνεχίσει σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία. Το λανσάρισμα χαρακτηρίστηκε ιστορικό, καθώς πάνω από 10 εκατ. θαυμαστές από 158 χώρες προσπάθησαν να εξασφαλίσουν εισιτήριο το καλοκαίρι του 2024. Η συλλογή επιτυχιών «Time Flies… 1994–2009» βρέθηκε στην τέταρτη θέση των πιο εμπορικών δίσκων της χρονιάς, ενώ το άλμπουμ «(What’s The Story) Morning Glory?» του 1995 κατατάχθηκε στην έβδομη θέση, σύμφωνα με τη Βρετανική Φωνογραφική Βιομηχανία.
Το 2009, μετά από χρόνια δημόσιων και παρασκηνιακών συγκρούσεων, οι Οasis διαλύθηκαν έπειτα από καβγά στα παρασκήνια στο Παρίσι. Τότε, ο Νόελ Γκάλαχερ είχε δηλώσει στο κοινό: «Με λύπη και μεγάλη ανακούφιση σας ανακοινώνω ότι αποχωρώ από τους Oasis απόψε. Οι άνθρωποι μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν, αλλά απλά δεν μπορούσα να συνεχίσω να συνεργάζομαι με τον Λίαμ ούτε μία ημέρα παραπάνω».
Η περιοδεία 41 σταθμών ολοκληρώθηκε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, στα τέλη Νοεμβρίου, μπροστά σε 60.000 θεατές. Η επιστροφή του κιθαρίστα Πολ «Bonehead» Άρθουρς στις τελευταίες συναυλίες της περιοδείας έγινε επίσης σημείο αναφοράς, μετά την επανεμφάνισή του στη σκηνή, δεκαπέντε χρόνια μετά την αρχική διάλυση του συγκροτήματος.
