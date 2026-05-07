Οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν πως σκότωσαν τον διοικητή της επίλεκτης ομάδας δράσης της Χεζμπολάχ, δείτε βίντεο
Οι IDF βομβάρδισαν χθες τη Βηρυτό για πρώτη φορά μετά την κήρυξη εκεχειρίας με την κυβέρνηση του Λιβάνου
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι σκότωσε τον διοικητή της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ, Αχμέντ Γκαλέμπ Μπαλούτ, σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στα νότια προάστια της Βηρυτού.
Η επιδρομή έλαβε χώρα σε περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ, ενώ ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από το πλήγμα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των IDF, ο Μπαλούτ κατείχε επί σειρά ετών διάφορες θέσεις στη δύναμη Ραντουάν και στο παρελθόν είχε διατελέσει επικεφαλής επιχειρήσεων της μονάδας.
Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου αλλά και το τελευταίο διάστημα, ο Μπαλούτ είχε καθοδηγήσει «δεκάδες» επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στον νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με αντιαρματικούς πυραύλους και εκρηκτικούς μηχανισμούς.
Παράλληλα, οι IDF αναφέρουν ότι ο διοικητής της Χεζμπολάχ είχε αναλάβει προσπάθειες αποκατάστασης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της δύναμης Ραντουάν, καθώς και την προώθηση του σχεδίου «Κατάκτηση της Γαλιλαίας», όπως αποκαλεί το Ισραήλ το σχέδιο της οργάνωσης για πιθανή εισβολή σε ισραηλινό έδαφος.
Η χθεσινοβραδινή επιδρομή ήταν η πρώτη που πραγματοποιείται στη λιβανική πρωτεύουσα εδώ και σχεδόν έναν μήνα. Η προηγούμενη επίθεση στη Βηρυτό είχε σημειωθεί στις 8 Απριλίου, μετά από αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς το Ισραήλ να σταματήσει τα πλήγματα στην πόλη.
Μέχρι στιγμής, η Χεζμπολάχ δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τον θάνατο του Μπαλούτ.
The IDF confirms killing the commander of Hezbollah's elite Radwan Force, Ahmed Ghaleb Balout, in an airstrike in Beirut last night. pic.twitter.com/F14PpNuwVU— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 7, 2026
