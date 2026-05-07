Οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν πως σκότωσαν τον διοικητή της επίλεκτης ομάδας δράσης της Χεζμπολάχ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Χεζμπολάχ Λίβανος Βηρυτός

Οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν πως σκότωσαν τον διοικητή της επίλεκτης ομάδας δράσης της Χεζμπολάχ, δείτε βίντεο

Οι IDF βομβάρδισαν χθες τη Βηρυτό για πρώτη φορά μετά την κήρυξη εκεχειρίας με την κυβέρνηση του Λιβάνου

Οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν πως σκότωσαν τον διοικητή της επίλεκτης ομάδας δράσης της Χεζμπολάχ, δείτε βίντεο
13 ΣΧΟΛΙΑ
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι σκότωσε τον διοικητή της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ, Αχμέντ Γκαλέμπ Μπαλούτ, σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Η επιδρομή έλαβε χώρα σε περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ, ενώ ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από το πλήγμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των IDF, ο Μπαλούτ κατείχε επί σειρά ετών διάφορες θέσεις στη δύναμη Ραντουάν και στο παρελθόν είχε διατελέσει επικεφαλής επιχειρήσεων της μονάδας.



Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου αλλά και το τελευταίο διάστημα, ο Μπαλούτ είχε καθοδηγήσει «δεκάδες» επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στον νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με αντιαρματικούς πυραύλους και εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Παράλληλα, οι IDF αναφέρουν ότι ο διοικητής της Χεζμπολάχ είχε αναλάβει προσπάθειες αποκατάστασης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της δύναμης Ραντουάν, καθώς και την προώθηση του σχεδίου «Κατάκτηση της Γαλιλαίας», όπως αποκαλεί το Ισραήλ το σχέδιο της οργάνωσης για πιθανή εισβολή σε ισραηλινό έδαφος.

Η χθεσινοβραδινή επιδρομή ήταν η πρώτη που πραγματοποιείται στη λιβανική πρωτεύουσα εδώ και σχεδόν έναν μήνα. Η προηγούμενη επίθεση στη Βηρυτό είχε σημειωθεί στις 8 Απριλίου, μετά από αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς το Ισραήλ να σταματήσει τα πλήγματα στην πόλη.

Μέχρι στιγμής, η Χεζμπολάχ δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τον θάνατο του Μπαλούτ.
13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης