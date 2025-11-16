Εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, η Sakellaris Ανατομικά προσφέρει υποδήματα που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ, ειδικά κατασκευασμένα για να στηρίζουν κάθε μας βήμα με αυτοπεποίθηση.
Οι Oasis απέτισαν φόρο τιμής στον Μαραντόνα στην συναυλία τους στην Αργεντινή - Βίντεο
Στην διάρκεια της συναυλίας τους στο Monumental αφιέρωσαν στη μνήμη του Ντιέγκο το «Live Forever» και το «Rock ‘N’ Roll Star»
Οι Oasis απέτισαν φόρο τιμής στον Ντιέγκο Μαραντόνα κατά τη διάρκεια της πρώτης τους συναυλίας στην Αργεντινή.
Συγκεκριμένα στο τελείωμα της συναυλίας τους στο θρυλικό «Monumental» έδειξαν στις γιγαντοοθόνες βίντεο με τον Ντιέγκο Μαραντόνα ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών το 2020.
Εκείνη την ώρα έπαιζε το τραγούδι τους «Live Forever» ενώ ο Λίαμ Γκάλαχερ του αφιέρωσε το «Rock ‘N’ Roll Star».
🎸 El homenaje de Oasis a Diego Maradona.— El Observador Argentina (@observadorar) November 16, 2025
➡ La banda de los hermanos Gallagher decidió recordar al astro del fútbol mientras tocaban su clásico "Live Forever", un gesto que conmovió al público, quienes al terminar la canción comenzaron a alentar al fallecido Maradona.
⚽️ No es… pic.twitter.com/Qr6i6uPxd2
Rock!— Maradona Retro PICS (@MaradonaPICS) February 28, 2017
con los Oasis en 1998 pic.twitter.com/Lyc1mA5ICJ
