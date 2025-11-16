Οι Oasis απέτισαν φόρο τιμής στον Μαραντόνα στην συναυλία τους στην Αργεντινή - Βίντεο
Οι Oasis απέτισαν φόρο τιμής στον Μαραντόνα στην συναυλία τους στην Αργεντινή - Βίντεο

Στην διάρκεια της συναυλίας τους στο Monumental αφιέρωσαν στη μνήμη του Ντιέγκο το «Live Forever» και το  «Rock ‘N’ Roll Star»

Οι Oasis απέτισαν φόρο τιμής στον Μαραντόνα στην συναυλία τους στην Αργεντινή - Βίντεο
Οι Oasis απέτισαν φόρο τιμής στον Ντιέγκο Μαραντόνα κατά τη διάρκεια της πρώτης τους συναυλίας στην Αργεντινή.

Συγκεκριμένα στο τελείωμα της συναυλίας τους στο θρυλικό  «Monumental» έδειξαν στις γιγαντοοθόνες βίντεο με τον Ντιέγκο Μαραντόνα ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών το 2020. 

Εκείνη την ώρα έπαιζε το τραγούδι τους «Live Forever» ενώ ο Λίαμ Γκάλαχερ του αφιέρωσε το  «Rock ‘N’ Roll Star». 




