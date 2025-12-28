Η Νίνα Ντόμπρεβ ποζάρει με μαγιό σε σάουνα και δηλώνει ότι είναι... σε «λειτουργία πτήσης»
Νίνα Ντόμπρεβ Μαγιό Σάουνα

Η Νίνα Ντόμπρεβ ποζάρει με μαγιό σε σάουνα και δηλώνει ότι είναι... σε «λειτουργία πτήσης»

Η ηθοποιός έδειξε πώς περνάει τις ημέρες των Χριστουγέννων

Η Νίνα Ντόμπρεβ ποζάρει με μαγιό σε σάουνα και δηλώνει ότι είναι... σε «λειτουργία πτήσης»
Ιωάννα Μαρίνου
Μία φωτογραφία της ποζάροντας με μαγιό σε σάουνα δημοσίευσε η Νίνα Ντόμπρεβ, δηλώνοντας ότι κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η ηθοποιός κοινοποίησε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου ένα στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δείχνοντας πώς περνάει τις ημέρες των Χριστουγέννων. Πιο αναλυτικά, η Ντόμπρεβ εμφανίστηκε με ένα μαύρο μπικίνι, ξαπλωμένη με φόντο τη θάλασσα. Τη φωτογραφία συνόδευσε με τη λεζάντα «πνευματικά σε λειτουργία πτήσης».

Δείτε την ανάρτησή της


Παράλληλα, μέσω των Instagram stories, μοιράστηκε βίντεο από τη στιγμή που μπαίνει στον χώρο της σάουνας και φαίνεται να αφήνει ένα ρόφημα και μια πετσέτα και κάνει διατάσεις, γράφοντας: «Πρώτα αποτοξίνωση, μετά επαναφορά, αυτό είναι ισορροπία».

