Η Κιμ Καρντάσιαν ποζάρει στον φακό με τα τέσσερα παιδιά της, καμία αναφορά στον Κάνιε Γουέστ
Η τηλεπερσόνα μοιράστηκε οικογενειακά στιγμιότυπα μέσα από την πολυτελή της κατοικία
Μια σπάνια οικογενειακή στιγμή με όλα της τα παιδιά μοιράστηκε η Κιμ Καρντάσιαν, ανεβάζοντας στο Instagram χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν λίγο πριν από το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο πάρτι της οικογένειας, χωρίς ωστόσο καμία αναφορά στον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.
Η 45χρονη επιχειρηματίας πόζαρε μαζί με τα τέσσερα παιδιά της – τη 12χρονη Νορθ, τον 10χρονο Σέιντ, τη 7χρονη Σικάγο και τον 6χρονο Ψαλμ– μέσα στη χριστουγεννιάτικα διακοσμημένη έπαυλή της αξίας 60 εκατ. δολαρίων στο Hidden Hills. Το σκηνικό περιλάμβανε δέντρα «ντυμένα» με τεχνητό χιόνι, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα παραμυθιού.
Η Καρντάσιαν επέλεξε για τη βραδιά ένα εντυπωσιακό vintage σύνολο Mugler, ενώ τα παιδιά της ακολούθησαν αυστηρό μονόχρωμο dress code, φορώντας total black ρούχα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η ίδια αγκαλιάζει τον μεγαλύτερο γιο της, με τον Σέιντ να κοιτά τον φακό με εμφανώς ανέκφραστο –και χιουμοριστικό– ύφος, την ώρα που τα μικρότερα παιδιά χαμογελούν και κάνουν σήματα ειρήνης.
Σε άλλα καρέ, η Καρντάσιαν διασκεδάζει με τη Σικάγο και τον Ψαλμ, ενώ δεν έλειψαν και πιο τρυφερές στιγμές, όπως η αγκαλιά της με τον Σέιντ μπροστά σε ένα φωτισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο που φέτος φέρεται να φιλοξενήθηκε στο σπίτι της Κένταλ Τζένερ.
Η σταρ μοιράστηκε επίσης στιγμιότυπα από μια πιο μικρή οικογενειακή συγκέντρωση, ποζάροντας με τη μητέρα της Κρις Τζένερ και τον Άγιο Βασίλη, ενώ σε άλλες φωτογραφίες εμφανίζεται με συγγενείς και καλεσμένους, ανάμεσά τους και η ανιψιά της Ντριμ.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Καρντάσιαν αρκέστηκε στη φράση «Χριστούγεννα 2025», λίγες ημέρες αφότου είχε παραδεχθεί δημοσίως ότι δυσκολεύτηκε να συγκεντρώσει τα παιδιά της για τις φετινές γιορτινές φωτογραφίες. Σε προηγούμενη ανάρτηση, μάλιστα, είχε γράψει με χιούμορ «Προσπάθησα πολύ», καθώς τα παιδιά της έτρεχαν εκτός κάδρου ή έκαναν γκριμάτσες στον φακό.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Κάνιε Γουέστ απουσίαζε πλήρως από τα οικογενειακά στιγμιότυπα, την ώρα που έγινε γνωστό ότι η Νορθ πέρασε μέρος των γιορτών με τη σύζυγό του, Μπιάνκα Σενσόρι. Την ίδια στιγμή, η Καρντάσιαν αποκάλυψε πως τα παιδιά της έλαβαν για χριστουγεννιάτικο δώρο τέσσερα κουτάβια Πομεράνιαν, ένα δώρο που ενθουσίασε τους μικρούς αλλά προκάλεσε και αντιδράσεις στα social media.
