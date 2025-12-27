Λένα Μαντά για τον εκλιπόντα σύζυγό της: Ήταν αυτός που με κρατούσε, μετά τον θάνατό του έχω κάνει στροφή 180 μοιρών
Η συγγραφέας περιέγραψε πώς περνάει με την οικογένειά της τις γιορτές των Χριστουγέννων μετά τον θάνατο του συζύγου της
Τις μεγάλες αλλαγές που παρατηρεί στη ζωή της μετά τον θάνατο του συζύγου της, περιέγραψε η Λένα Μαντά, αναφέροντας πως ο εκλιπών ήταν ο άντρας που κάθε γυναίκα θα ήθελε να έχει στο πλευρό της.
Η συγγραφέας αναφέρθηκε στον σύζυγό της, Γιώργο, που έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2024, μιλώντας για το πώς η απώλειά του έχει επηρεάσει την ίδια και την οικογένειά της. Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, εξομολογήθηκε ότι ούτε η ίδια ούτε τα παιδιά της έχουν καταφέρει ακόμη να ξεπεράσουν τον θάνατό του, ενώ περιέγραψε και τη βαθιά εσωτερική αλλαγή που βιώνει από τότε.
Όπως ανέφερε, φέτος περνούν για δεύτερη φορά τις γιορτές των Χριστουγέννων χωρίς τον σύζυγό της, προσπαθώντας όλοι μαζί, ως οικογένεια, να σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλον. Όπως δήλωσε η Λένα Μαντά: «Είναι η δεύτερη χρονιά που θα κάνουμε γιορτές χωρίς τον Γιώργο, αλλά το παλεύουμε οικογενειακώς. Οι αναμνήσεις ξύνουν πληγές. Το μόνο που δεν κάνουμε από αυτά που του άρεσαν είναι να καλούμε κόσμο στο σπίτι. Ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μας είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο».
Όσο για τις αλλαγές που βιώνει καθημερινά μετά τον θάνατό του, η συγγραφέας παραδέχτηκε: «Μετά τον θάνατό του έχω κάνει στροφή 180 μοιρών. Μετά τον θάνατό του, όποτε πάω κάπου και έχει πάρα πολύ κόσμο, αισθάνομαι ότι πνίγομαι. Αυτό πριν δεν το είχα, γιατί είχα δίπλα μου τον Γιώργο και γέλαγε. Εκείνος ήταν πολύ κοινωνικός. Ο Γιώργος ήταν αυτός που με κρατούσε. Ήταν αυτό που έχει ανάγκη κάθε γυναίκα».
