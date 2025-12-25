Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Πέθανε στα 60 του χρόνια ο ηθοποιός Πατ Φιν από τα «Φιλαράκια»
Πέθανε στα 60 του χρόνια ο ηθοποιός Πατ Φιν από τα «Φιλαράκια»
Ο ηθοποιός έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2022
Ο Πατ Φιν, γνωστός από τη συμμετοχή του στα «Φιλαράκια» έφυγε από τη ζωή στα 60 του χρόνια μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο.
Ο ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, κάνοντας θεραπεία για καρκίνο από το 2022. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο Πατ δεν γνώρισε ποτέ έναν άγνωστο- μόνο φίλους που δεν γνώριζε ακόμα. Έζησε τη ζωή του πλήρως, με χαρά και ενθουσιασμό», αναφερόταν σε αυτή.
Ο Πατ Φιν γεννήθηκε στο Έβανστον του Ιλινόι και φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Μαρκέτ, όπου έπαιζε ράγκμπι μαζί με τον αείμνηστο σταρ του «SNL», Κρις Φάρλεϊ. Οι δυο τους έγιναν στενοί φίλοι και μάλιστα έμεναν μαζί στο Σικάγο, όταν εντάχθηκαν στον κωμικό θίασο Second City.
Ένας από τους πρώτους του ρόλους ήταν αυτός του Νταν Κόουλμαν στη σειρά «The George Wendt Show». Η κωμική σειρά του CBS κόπηκε έπειτα από μόλις έξι επεισόδια, το 1995.
Στη συνέχεια ο Φιν εμφανίστηκε στις σειρές «Murphy Brown», «The Drew Carey Show» και «That ’70s Show». Το 1998 υποδύθηκε τον Τζο Μέιο στο «Seinfeld», ενώ το 2000 εμφανίστηκε σε δύο επεισόδια των «Friends» ως ο δρ Ρότζερ, ο φίλος της Μόνικα (Κόρτνεϊ Κοξ).
Στους υπόλοιπους τηλεοπτικούς του τίτλους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι σειρές «Curb Your Enthusiasm», «The Suite Life of Zack & Cody», «House», «Marvin Marvin», «2 Broke Girls» και «The Goldbergs».
Ο ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, κάνοντας θεραπεία για καρκίνο από το 2022. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο Πατ δεν γνώρισε ποτέ έναν άγνωστο- μόνο φίλους που δεν γνώριζε ακόμα. Έζησε τη ζωή του πλήρως, με χαρά και ενθουσιασμό», αναφερόταν σε αυτή.
Pat Finn, ‘The Middle’ and ‘Friends’ actor, dead at 60 after cancer battle https://t.co/eDzbYZ61O7 pic.twitter.com/jMYgHE9JvG— New York Post (@nypost) December 24, 2025
Ένας από τους πρώτους του ρόλους ήταν αυτός του Νταν Κόουλμαν στη σειρά «The George Wendt Show». Η κωμική σειρά του CBS κόπηκε έπειτα από μόλις έξι επεισόδια, το 1995.
Στη συνέχεια ο Φιν εμφανίστηκε στις σειρές «Murphy Brown», «The Drew Carey Show» και «That ’70s Show». Το 1998 υποδύθηκε τον Τζο Μέιο στο «Seinfeld», ενώ το 2000 εμφανίστηκε σε δύο επεισόδια των «Friends» ως ο δρ Ρότζερ, ο φίλος της Μόνικα (Κόρτνεϊ Κοξ).
Στους υπόλοιπους τηλεοπτικούς του τίτλους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι σειρές «Curb Your Enthusiasm», «The Suite Life of Zack & Cody», «House», «Marvin Marvin», «2 Broke Girls» και «The Goldbergs».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα