Πέθανε στα 60 του χρόνια ο ηθοποιός Πατ Φιν από τα «Φιλαράκια»
GALA
Τα Φιλαράκια Πατ Φιν Ηθοποιός Πέθανε

Πέθανε στα 60 του χρόνια ο ηθοποιός Πατ Φιν από τα «Φιλαράκια»

Ο ηθοποιός έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2022

Πέθανε στα 60 του χρόνια ο ηθοποιός Πατ Φιν από τα «Φιλαράκια»
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Πατ Φιν, γνωστός από τη συμμετοχή του στα «Φιλαράκια» έφυγε από τη ζωή στα 60 του χρόνια μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Ο ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, κάνοντας θεραπεία για καρκίνο από το 2022. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο Πατ δεν γνώρισε ποτέ έναν άγνωστο- μόνο φίλους που δεν γνώριζε ακόμα. Έζησε τη ζωή του πλήρως, με χαρά και ενθουσιασμό», αναφερόταν σε αυτή.

Ο Πατ Φιν γεννήθηκε στο Έβανστον του Ιλινόι και φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Μαρκέτ, όπου έπαιζε ράγκμπι μαζί με τον αείμνηστο σταρ του «SNL», Κρις Φάρλεϊ. Οι δυο τους έγιναν στενοί φίλοι και μάλιστα έμεναν μαζί στο Σικάγο, όταν εντάχθηκαν στον κωμικό θίασο Second City.

Ένας από τους πρώτους του ρόλους ήταν αυτός του Νταν Κόουλμαν στη σειρά «The George Wendt Show». Η κωμική σειρά του CBS κόπηκε έπειτα από μόλις έξι επεισόδια, το 1995.

Στη συνέχεια ο Φιν εμφανίστηκε στις σειρές «Murphy Brown», «The Drew Carey Show» και «That ’70s Show». Το 1998 υποδύθηκε τον Τζο Μέιο στο «Seinfeld», ενώ το 2000 εμφανίστηκε σε δύο επεισόδια των «Friends» ως ο δρ Ρότζερ, ο φίλος της Μόνικα (Κόρτνεϊ Κοξ).

Στους υπόλοιπους τηλεοπτικούς του τίτλους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι σειρές «Curb Your Enthusiasm», «The Suite Life of Zack & Cody», «House», «Marvin Marvin», «2 Broke Girls» και «The Goldbergs».
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης