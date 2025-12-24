Peaky Blinders: Κυκλοφόρησε το teaser για την πολυαναμενόμενη ταινία με τον Κίλιαν Μέρφι
Peaky Blinders: Κυκλοφόρησε το teaser για την πολυαναμενόμενη ταινία με τον Κίλιαν Μέρφι
Το «Peaky Blinders: The Immortal Man» θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αίθουσες στις 6 Μαρτίου
Τέσσερα χρόνια μετά το αποχαιρετιστήριο αντίο στη συμμορία των Shelby, η πιο διαβόητη εγκληματική ομάδα του Μπέρμιγχαμ επιστρέφει στο teaser για το «Peaky Blinders: The Immortal Man».
Η ταινία, που λειτουργεί ως συνέχεια της επιτυχημένης σειράς, θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Μαρτίου και θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 20 Μαρτίου.
Το σίκουελ φέρνει ξανά τον Κίλιαν Μέρφι στον ρόλο του Τόμι Σέλμπι στο σύμπαν του «Peaky Blinders». «Φαίνεται πως ο Τόμι Σέλμπι δεν είχε τελειώσει μαζί μου… Είναι πολύ ικανοποιητικό που συνεργάζομαι ξανά με τον Στίβεν Νάιτ και τον Τομ Χάρπερ στην κινηματογραφική εκδοχή του “Peaky Blinders”. Αυτό είναι για τους fans», είχε δηλώσει ο Μέρφι για την επιστροφή του, τον Ιούνιο του 2024.
Δείτε το teaser
Εκτός από τον Κίλιαν Μέρφι, η Σόφι Ραντλ αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο της αδελφής του Τόμι, Άντα Θορν, ενώ οι Στίβεν Γκρέιαμ και Νεντ Ντένεχι επιστρέφουν επίσης ως σύμμαχοι της οικογένειας Shelby, Χέιντεν Σταγκ και Τσάρλι Στρονγκ, αντίστοιχα. Το καστ περιλαμβάνει ακόμη τους Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Μπάρι Κίογκαν, Τιμ Ροθ και Τζέι Λάικεργκο.
Την ταινία σκηνοθετεί ο Τομ Χάρπερ, ο οποίος είχε υπογράψει τη σκηνοθεσία σε αρκετά επεισόδια της σειράς. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο BBC το 2013 και ολοκληρώθηκε το 2022, έπειτα από έξι σεζόν. Δημιουργός της σειράς είναι ο Βρετανός σεναριογράφος Στίβεν Νάιτ.
