Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης: Αγκαλιασμένοι με την κόρη του ηθοποιού στην τελευταία τους δημόσια εμφάνιση πριν τον χωρισμό

Σμαράγδα Καρύδη Θοδωρής Αθερίδης

Το πρώην ζευγάρι είχε φωτογραφηθεί στο θέατρο

Στέλλα Μούτσιου
15 ΣΧΟΛΙΑ
Την τελευταία δημόσια εμφάνισή τους πριν από τον χωρισμό τους, έπειτα από 23 χρόνια κοινής πορείας, είχαν πραγματοποιήσει τον περασμένο Οκτώβριο η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης.

Η ηθοποιός είχε βρεθεί στο θέατρο μαζί με την Φωτεινή Αθερίδου για να παρακολουθήσουν τον Θοδωρή Αθερίδη στην πρεμιέρα της παράστασης «Σε βλέπω» στις 14 Οκτωβρίου, στην οποία πρωταγωνιστεί αυτή τη σεζόν. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε στα παρασκήνια μαζί με την κόρη του ηθοποιού, όπως και με τη Βίκυ Βολιώτη και την Πέγκυ Τρικαλιώτη που επίσης πρωταγωνιστούν στο έργο. 

Δείτε τις φωτογραφίες

Μετά από 23 χρόνια κοινής πορείας η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης αποφάσισαν να χωρίσουν. Το πρώην ζευγάρι έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους, ωστόσο το τέλος της σχέσης του ήρθε σε φιλικό κλίμα και διατηρεί καλές σχέσεις. Οι δύο ηθοποιοί αποτελούσαν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz και μιλούσαν πάντα με τα καλύτερα λόγια ο ένας για τον άλλον. 
