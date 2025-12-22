Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν αποκάλυψε τους λόγους που ήθελε να αλλάξει το επίθετό της
Η 39χρονη ηθοποιός Ούνα Τσάπλιν συμμετέχει στη νέα ταινία Avatar: Fire and Ash
Με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα ταινία Avatar: Fire and Ash, η Ούνα Τσάπλιν αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα χρόνια της καριέρας της, αποκαλύπτοντας ότι είχε σκεφτεί σοβαρά να αλλάξει το επίθετό της, προκειμένου να αποφύγει σχόλια περί νεποτισμού.
Η 39χρονη ηθοποιός είναι εγγονή του θρυλικού ηθοποιού και σκηνοθέτη Τσάρλι Τσάπλιν, ο οποίος πέθανε το 1977, εννέα χρόνια πριν από τη γέννησή της. Σε συνέντευξή της στους Sunday Times, παραδέχτηκε ότι, παρότι το όνομά της, της άνοιξε πόρτες, συχνά ένιωθε πως δεν άξιζε τη θέση της. «Γιατί ξέρω ότι άνοιξαν πόρτες για μένα που ενδεχομένως να μην είχαν ανοίξει αν δεν είχα συγγένεια με αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο. Είναι σίγουρα δύσκολο να νιώθεις ότι δεν αξίζεις τη θέση στην οποία βρίσκεσαι», είπε χαρακτηριστικά.
Όπως αποκάλυψε, μετά την αποφοίτησή της από τη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης (RADA), σκόπευε να αλλάξει το επίθετό της. Ωστόσο, με τον καιρό άλλαξε ο τρόπος σκέψης της και εγκατέλειψε την ιδέα. «Άλλαξα τη νοοτροπία μου από ενοχή σε ευγνωμοσύνη, δουλεύοντας πολύ σκληρά και γνωρίζοντας ότι ό,τι κι αν κάνω δεν πρόκειται ποτέ να συγκριθεί με αυτό που έκανε ο παππούς μου», ανέφερε.
Η Ούνα Τσάπλιν εξήγησε ότι πλέον αισθάνεται άνετα με το επώνυμό της και δεν επηρεάζεται από σχόλια περί νεποτισμού.
«Αν όλος ο σκοπός μου σε αυτόν τον κόσμο είναι να λένε οι άνθρωποι “α, η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν” και μετά να τον αναζητούν στο διαδίκτυο και να βλέπουν μια ταινία του, τότε είμαι χαρούμενη, γιατί ήταν πραγματικά ιδιοφυΐα», δήλωσε.
Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο Avatar: Fire and Ash, το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει τα 345 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Η ταινία, σε σκηνοθεσία Τζέιμς Κάμερον, αποτελεί το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού σύμπαντος Avatar και συνεχίζει την ιστορία της οικογένειας του Τζέικ και της Νεϊτίρι, μετά τον θάνατο του Νετέγιαμ στο The Way of Water (2022).
Στην ταινία, η Ούνα Τσάπλιν υποδύεται τη Βαράνγκ, τη σκληρή αρχηγό της φυλής των Ash People, η οποία συμμαχεί με τον Κουόριτς, οδηγώντας τη σύγκρουση στον πλανήτη Πανδώρα σε ακραία επίπεδα.
Στο καστ επιστρέφουν οι Σαμ Γουόρθινγκτον, Ζόι Σαλντάνα, Σιγκούρνι Γουίβερ, Στίβεν Λανγκ και Κέιτ Γουίνσλετ, ενώ οι επόμενες δύο ταινίες του franchise έχουν ήδη προγραμματιστεί για το 2029 και το 2031.
Oona Chaplin says she considered changing her last name at the start of her career but instead decided to shift her mindset— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 21, 2025
“If all my purpose in this realm is for people to say, ‘Oh, Charlie Chaplin’s granddaughter’, and they Google him and watch a movie of his, then I’m happy… pic.twitter.com/K1WZlIww18
