Αντρέας Γεωργίου: Η απόδραση με τη Σιμώνη Χριστοδούλου στη Ρώμη, δείτε φωτογραφίες
Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός ανάρτησε εικόνες από το ταξίδι τους

Ιωάννα Μαρίνου
Μία κοινή απόδραση στη Ρώμη με τη Σιμώνη Χριστοδούλου πραγματοποίησε ο Αντρέας Γεωργίου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το ταξίδι τους.

Το ζευγάρι κοινοποίησε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στιγμιότυπα μαζί με τη σύζυγό του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας πώς περνάνε τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Σε ορισμένες εικόνες ο σκηνοθέτης και ηθοποιός ποζάρει μόνος του σε δρόμους της πόλης, ενώ σε μία φωτογραφία εμφανίζεται μαζί με τη make up artist αγκαλιά. «Περιπλάνηση στη Ρώμη» έγραψε ο Αντρέας Γεωργίου στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

Δείτε την ανάρτησή του


Ιωάννα Μαρίνου
