Η Σιμώνη Χριστοδούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι με τον Ανδρέα Γεωργίου στο Παρίσι
Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός και η σύζυγός του έκαναν μια απόδραση στη γαλλική πρωτεύουσα
Φωτογραφίες από το ταξίδι που πραγματοποίησε στο Παρίσι με τον Ανδρέα Γεωργίου μοιράστηκε η σύζυγός του, Σιμώνη Χριστοδούλου.
Το ζευγάρι έκανε μια απόδραση στην «Πόλη του Φωτός» και το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, η make-up artist μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram εικόνες από την απόδρασή τους.
Σε μερικά στιγμιότυπα το ζευγάρι πόζαρε μαζί, ενώ σε ένα η Σιμώνη Χριστοδούλου εμφανίστηκε μόνη της με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, καθώς δεν παρέλειψε να δείξει και ορισμένα από τα σημεία όπου επισκέφτηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα.
