Σιμώνη Χριστοδούλου για το πρόβλημα υγείας μετά τη γέννηση της κόρης της: Υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή μου
Ευτυχώς υπήρχε μια ομάδα που το αντιμετώπισε και πήγε πολύ καλά, εξήγησε η σύζυγος του Ανδρέα Γεωργίου
Στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη η σύζυγος του Ανδρέα Γεωργίου, Σιμώνη Χριστοδούλου, αποκάλυψε πως μετά τη γέννηση της κόρης τους αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει για τι επρόκειτο.
Όπως είπε η make up artist, κινδύνευσε η ζωή της, με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη να είναι καταρρακωμένος, ενώ μετά την έλευση του παιδιού τους ήρθε αντιμέτωπη και με την επιλόχειο κατάθλιψη. Πλέον όμως, τόνισε, είναι πολύ καλά στην υγεία της.
Η Σιμώνη Χριστοδούλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, και μοιράστηκε την περιπέτεια υγείας της: «Μια μέρα δεν ήμουν καλά, ήμουν πολύ κουρασμένη και έκλαιγα πολύ. Είχε αγχωθεί ο Αντρέας και μου λέει να βγω βόλτα να ξεχαστώ. Εγώ ήθελα απλά να ξεκουραστώ. Προέκυψε ένα πρόβλημα υγείας. Υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή μου και ευτυχώς υπήρχε μια ομάδα που το αντιμετώπισε και πήγε πολύ καλά. Ο Αντρέας ήταν μαζί μου, μετά πήγε στο γύρισμα και ήταν καταρρακωμένος. Δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με κανέναν!».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Σιμώνη Χριστοδούλου περιέγραψε τη στιγμή που ο Ανδρέας Γεωργίου της έκανε πρόταση γάμου σε ένα ταξίδι τους στην Αμερική. «Δεν είναι δύσκολο να συνυπάρχεις με τον Αντρέα. Από θέμα δημοσιότητας, όχι, γιατί αυτόν γνώρισα και αγάπησα. Γνωριστήκαμε στα γυρίσματα που είχα πάει για δουλειά ως μακιγιέζ. Δεν είχαμε ποτέ στο μυαλό μας τον γάμο αλλά μετά τον γάμο ήξερα ότι ήθελα να κάνω παιδιά. Είχαμε πάει ταξίδι στην Αμερική και είχε σχέδιο. Καθίσαμε στο Central Park, μου λέει “τράβα βίντεο” και είδα μέσα από την κάμερα να βγαίνει δαχτυλίδι», θυμήθηκε.
Σε ένα άλλο ταξίδι τους στο Χονγκ Κονγκ οι δυο τους έμαθαν ότι ήταν έγκυος. «Είχαμε ένα ταξίδι στον Ιανουάριο. Βλέπαμε κάποιες αλλαγές, έτρωγα περισσότερο. Στο πλοίο για το Χονγκ Κονγκ ανακαλύπτω ένα μπεργκεράδικο και ήθελα να φάω κι άλλο. Μου είπε να κάνουμε ένα τεστ εγκυμοσύνης και μαθαίνουμε ότι είμαι έγκυος και πάθαμε σοκ! Η ζωή του Αντρέα είναι μια κάμερα παντού. Βλέπεις ένα μωρό και λες “αυτό το μωρό έχει δημιουργηθεί μέσα μου, είναι ένα θαύμα”», σημείωσε.
