Χριστόφορος Παπακαλιάτης για τη νέα σεζόν του Maestro: Θα δείτε εκπλήξεις
GALA
Χριστόφορος Παπακαλιάτης Maestro

Χριστόφορος Παπακαλιάτης για τη νέα σεζόν του Maestro: Θα δείτε εκπλήξεις

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πότε θα προβληθούν τα επεισόδια του νέου κύκλου

Χριστόφορος Παπακαλιάτης για τη νέα σεζόν του Maestro: Θα δείτε εκπλήξεις
Στέλλα Μούτσιου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Για τις εκπλήξεις που ετοιμάζει για τον νέο κύκλο του Maestro μίλησε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, αποκαλύπτοντας πως τα επεισόδια θα ξεκινήσουν να προβάλλονται τον Οκτώβριο του 2026.

Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και δήλωσε πως η καινούρια σεζόν της σειράς θα έχει συνολικά έξι επεισόδια, από τα οποία μέχρι στιγμής έχουν γυριστεί τα τέσσερα.

Συγκεκριμένα, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ανέφερε για το σίριαλ: «Εμείς γυρνάμε τον επόμενο κύκλο, έχουμε ακόμα καιρό. Γυρνάμε τώρα τα πρώτα τέσσερα επεισόδια, έχουμε ακόμη άλλα δύο. Θα είναι έξι επεισόδια ο καινούργιος κύκλος. Κάνουμε μια παύση τώρα και θα γυρίσουμε ξανά την άνοιξη. Θα δείτε εκπλήξεις, αλλά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Είμαστε στη φάση του γυρίσματος ακόμη. Θα αρχίσει να προβάλλεται από τη νέα σεζόν, από Οκτώβρη. Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος γιατί έχω αφιερώσει το 99% της ζωής μου τα τελευταία χρόνια στο Maestro. Μετά το Maestro θα δούμε και νέα ταινία».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df3qc3uodgrt)

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο ηθοποιός ρωτήθηκε για το reunion του «Παρά Πέντε» και το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει μία τέτοια συνάντηση και ο ίδιος για κάποια από τις δικές του σειρές: «Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει reunion σε δική μου σειρά. Είμαι τόσο μέσα στις υποχρεώσεις του Maestro, δεν το έχω σκεφτεί. Αλλά ανυπομονώ να δω το reunion του Παρά Πέντε», είπε.
Στέλλα Μούτσιου
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Τρόφιμα Αγάπης: η κοινωνική δράση της ΑΒ Βασιλόπουλος που μειώνει τη σπατάλη τροφίμων

Η ΑΒ Βασιλόπουλος με ένα οργανωμένο δίκτυο συλλέγει τρόφιμα που θα χάνονταν, τα διανέμει σε κοινωνικές δομές σε όλη τη χώρα και προσφέρει καθημερινά τρόφιμα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη

Είσαι στη Nova, κερδίζεις PADU: Καθημερινές επιβραβεύσεις και exclusive Nova deals σε περιμένουν!

Η Nova σε συνεργασία με το PADU φέρνουν δεκάδες προσφορές και exclusive Nova Deals σε κορυφαία brands, με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία εξαργύρωσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης