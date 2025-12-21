Χριστόφορος Παπακαλιάτης για τη νέα σεζόν του Maestro: Θα δείτε εκπλήξεις
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για τη νέα σεζόν του Maestro: Θα δείτε εκπλήξεις
Ο ηθοποιός αποκάλυψε πότε θα προβληθούν τα επεισόδια του νέου κύκλου
Για τις εκπλήξεις που ετοιμάζει για τον νέο κύκλο του Maestro μίλησε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, αποκαλύπτοντας πως τα επεισόδια θα ξεκινήσουν να προβάλλονται τον Οκτώβριο του 2026.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και δήλωσε πως η καινούρια σεζόν της σειράς θα έχει συνολικά έξι επεισόδια, από τα οποία μέχρι στιγμής έχουν γυριστεί τα τέσσερα.
Συγκεκριμένα, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ανέφερε για το σίριαλ: «Εμείς γυρνάμε τον επόμενο κύκλο, έχουμε ακόμα καιρό. Γυρνάμε τώρα τα πρώτα τέσσερα επεισόδια, έχουμε ακόμη άλλα δύο. Θα είναι έξι επεισόδια ο καινούργιος κύκλος. Κάνουμε μια παύση τώρα και θα γυρίσουμε ξανά την άνοιξη. Θα δείτε εκπλήξεις, αλλά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Είμαστε στη φάση του γυρίσματος ακόμη. Θα αρχίσει να προβάλλεται από τη νέα σεζόν, από Οκτώβρη. Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος γιατί έχω αφιερώσει το 99% της ζωής μου τα τελευταία χρόνια στο Maestro. Μετά το Maestro θα δούμε και νέα ταινία».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df3qc3uodgrt)
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο ηθοποιός ρωτήθηκε για το reunion του «Παρά Πέντε» και το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει μία τέτοια συνάντηση και ο ίδιος για κάποια από τις δικές του σειρές: «Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει reunion σε δική μου σειρά. Είμαι τόσο μέσα στις υποχρεώσεις του Maestro, δεν το έχω σκεφτεί. Αλλά ανυπομονώ να δω το reunion του Παρά Πέντε», είπε.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και δήλωσε πως η καινούρια σεζόν της σειράς θα έχει συνολικά έξι επεισόδια, από τα οποία μέχρι στιγμής έχουν γυριστεί τα τέσσερα.
Συγκεκριμένα, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ανέφερε για το σίριαλ: «Εμείς γυρνάμε τον επόμενο κύκλο, έχουμε ακόμα καιρό. Γυρνάμε τώρα τα πρώτα τέσσερα επεισόδια, έχουμε ακόμη άλλα δύο. Θα είναι έξι επεισόδια ο καινούργιος κύκλος. Κάνουμε μια παύση τώρα και θα γυρίσουμε ξανά την άνοιξη. Θα δείτε εκπλήξεις, αλλά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Είμαστε στη φάση του γυρίσματος ακόμη. Θα αρχίσει να προβάλλεται από τη νέα σεζόν, από Οκτώβρη. Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος γιατί έχω αφιερώσει το 99% της ζωής μου τα τελευταία χρόνια στο Maestro. Μετά το Maestro θα δούμε και νέα ταινία».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο ηθοποιός ρωτήθηκε για το reunion του «Παρά Πέντε» και το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει μία τέτοια συνάντηση και ο ίδιος για κάποια από τις δικές του σειρές: «Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει reunion σε δική μου σειρά. Είμαι τόσο μέσα στις υποχρεώσεις του Maestro, δεν το έχω σκεφτεί. Αλλά ανυπομονώ να δω το reunion του Παρά Πέντε», είπε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα