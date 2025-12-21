Mente Fuerte για Μαρία Σολωμού: Είναι από τους λίγους ανθρώπους στη ζωή μου, που ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου
Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάω πολύ, δεν με αφορά τι λέει η άλλη πλευρά, ανέφερε ο ράπερ για την ηθοποιό
Οικογένειά του αποκάλεσε ο Mente Fuerte τη Μαρία Σολωμού, τονίζοντας ότι ακόμα και μετά τον χωρισμό τους εξακολουθεί να έχει θετικά συναισθήματα για εκείνη.
Το βράδυ του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου, ο ράπερ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «After Dark» και μεταξύ άλλων μίλησε για την ηθοποιό μετά το τέλος της σχέσης τους. Πιο αναλυτικά, σχολίασε ότι την αγαπάει και πρόσθεσε ότι η εικόνα που έχει για έναν άνθρωπο δεν αλλάζει ξαφνικά.
Παράλληλα, τόνισε ότι δεν τον ενδιαφέρει τι μεταφέρει για εκείνον η Μαρία Σολωμού, αναφέροντας πως εκείνος τρέφει ακόμα και σήμερα όμορφα συναισθήματα για το πρόσωπό της: «Είναι πολύ περίεργο. Έχω να πω τόσα πολλά. Να διαλέξω ένα για να γίνουμε viral; Είναι από τους λίγους ανθρώπους στη ζωή μου, που ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσω να λέω ότι είναι οικογένειά μου. Αυτή είναι η δική μου πλευρά, η δική μου άποψη, αυτή θα παραμείνει και δεν θα αλλάξει ποτέ. Τι λέει η άλλη πλευρά δεν ξέρω και δεν δεν με αφορά. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάω πολύ, αυτό δεν αλλάζει. Δεν έχω κουμπί που αγαπάω και δεν αγαπάω μετά. Σε ό,τι περίοδο και αν βρίσκεται αυτή η κατάσταση, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάω πολύ και έχω και άλλους τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μου».
