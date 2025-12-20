Αντιγόνη Κουλουκάκου: Δεν ήμουν αντικειμενικά ωραίο μοντέλο, ήμουν οριακά άσχημη
Αντιγόνη Κουλουκάκου: Δεν ήμουν αντικειμενικά ωραίο μοντέλο, ήμουν οριακά άσχημη

Για τους άλλους ήμουν ένα άσχημο ενδιαφέρον πρόσωπο, πρόσθεσε ακόμη η ηθοποιός

Αντιγόνη Κουλουκάκου: Δεν ήμουν αντικειμενικά ωραίο μοντέλο, ήμουν οριακά άσχημη
Για την εποχή που ήταν μοντέλο μίλησε η Αντιγόνη Κουλουκάκου, επισημαίνοντας πως «ήταν οριακά άσχημη» μπροστά στις γυναίκες που μεσουρανούσαν εκείνο το διάστημα.

Η ηθοποιός βρέθηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω Καλά» το πρωί του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου και εξήγησε πως παρόλο που εκείνη ένιωθε πολύ καλά με τον εαυτό της, δεν θεωρούνταν αντικειμενικά όμορφη.

Η Αντιγόνη Κουλουκάκου δήλωσε ειδικότερα: «Δεν ήμουν το αντικειμενικά ωραίο μοντέλο. Και την εποχή εκείνη που μεσουρανούσαν όλες οι καλλονές από όλο τον κόσμο, εγώ ήμουν οριακά άσχημη, ασχέτως που εγώ ένιωθα καλά. Για τους άλλους ήμουν ένα άσχημο ενδιαφέρον πρόσωπο. Εγώ ένιωθα καλά».

Όταν της ανέφεραν στον τηλεοπτικό αέρα πως επέλεξε να μην αλλάξει τη μύτη της, μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά: «Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μύτη μου».
