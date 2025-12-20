Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Ο Τζιμ Κάρεϊ ήθελε να επιστρέψει τα 20 εκατ. δολάρια για τον «Grinch»: Ο πόνος και οι κρίσεις πανικού στα γυρίσματα
Ο ηθοποιός εξήγησε αναλυτικά τους λόγους που η εμπειρία του στην ταινία ήταν βασανιστική και αφόρητη
Έτοιμος να επιστρέψει τα 20 εκατομμύρια δολάρια που έλαβε για τον ρόλο του «Grinch» δήλωσε ότι ήταν ο Τζιμ Κάρεϊ, περιγράφοντας τη διαδικασία του μακιγιάζ και των προσθετικών ως «βασανιστική» και «αφόρητη».
Ο 63χρονος ηθοποιός έχει αναφέρει σε παλαιότερες συνεντεύξεις του ότι σκέφτηκε σοβαρά να εγκαταλείψει τα γυρίσματα της ταινίας How the Grinch Stole Christmas από την πρώτη κιόλας ημέρα, καθώς περνούσε έως και οκτώ ώρες καθημερινά στο μακιγιάζ. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη Ρον Χάουαρντ, ο Κάρεϊ ήταν απολύτως ειλικρινής όταν δήλωσε ότι ήταν διατεθειμένος να επιστρέψει ολόκληρη την αμοιβή του.
Το μακιγιάζ της ταινίας, το οποίο χάρισε Όσκαρ στον Ρικ Μπέικερ, δεν περιορίστηκε απλώς σε μία πράσινη βαφή. Όπως είχε εξηγήσει ο ίδιος στο Vulture, στόχος ήταν ο Grinch να μοιάζει με φανταστικό πλάσμα και όχι απλώς με «πράσινο Τζιμ Κάρεϊ».
Ο ηθοποιός έχει περιγράψει αναλυτικά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε: προβλήματα αναπνοής λόγω της μάσκας, ανάγκη να αναπνέει αποκλειστικά από το στόμα, στολή που προκαλούσε έντονη φαγούρα, μακριά τεχνητά δάχτυλα που τον εμπόδιζαν να κινηθεί, ειδικά δόντια και φακούς επαφής που περιόριζαν σημαντικά το οπτικό του πεδίο. «Δεν σκέφτεσαι τι σημαίνει αυτό όταν βλέπεις έναν ηθοποιό σε έναν τέτοιο ρόλο», είχε πει ο Κάρεϊ. «Αλλά ο ηθοποιός πρέπει να ζει μέσα σε αυτό το συναίσθημα. Δεν τελειώνει απλώς όταν φεύγει από το πλατό».
Η κατάσταση έφτασε στο σημείο να προκληθούν κρίσεις πανικού, με αποτέλεσμα η παραγωγή να φέρει στο σετ ειδικό σύμβουλο. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Κάρεϊ, επρόκειτο για τον Ρίτσαρντ Μαρτσίνκο, ο οποίος εκπαίδευε στελέχη της CIA και ειδικών δυνάμεων στην αντοχή σε... βασανιστήρια. Ο σύμβουλος του έδωσε τεχνικές διαχείρισης άγχους και αποπροσανατολισμού, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει τα γυρίσματα.
Παρά τις δυσκολίες, ο Κάρεϊ ολοκλήρωσε την ταινία, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο αγαπημένες χριστουγεννιάτικες παραγωγές. Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι, εκτός από τις τεχνικές αντοχής, τον βοήθησε σημαντικά και η μουσική των Bee Gees, την οποία άκουγε συχνά κατά τη διάρκεια του μακιγιάζ.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
