Η Μέισι Γουίλιαμς από το «Game of Thrones» κολύμπησε γυμνή σε θάλασσα στη Σαρδηνία, δείτε βίντεο
Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές

Ιωάννα Μαρίνου
Αποκαλυπτικές φωτογραφίες από ταξίδι της στη Σαρδηνία κοινοποίησε η Μέισι Γουίλιαμς, αναρτώντας στα social media βίντεο και εικόνες, στα οποία εμφανίζεται να κολυμπάει γυμνή.

Η ηθοποιός γνωστή από τον ρόλο της Άρια Σταρκ στο «Game of Thrones» δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμές από καλοκαιρινό ταξίδι που πραγματοποίησε στη Σαρδηνία με τις φίλες της. Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά: «Το καλοκαίρι τελείωσε, αλλά η ζωή συνεχίζεται δυναμικά».

Η Γουίλιαμς παρουσίασε φωτογραφίες εκείνης και της παρέας της από περιπάτους στη φύση και εξορμήσεις στη θάλασσα. Σε ένα βίντεο φαίνεται η ίδια να μπαίνει στη θάλασσα, απολαμβάνοντας το κολύμπι της γυμνή. Σε άλλα στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, εμφανίζεται με τις φίλες να κάνουν βουτιές χωρίς το μαγιό τους.

Δείτε την ανάρτησή της

