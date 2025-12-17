Φάρμα: Κατάλαβα πως ο πατέρας μου πέθανε και δεν μου το έλεγαν, δήλωσε ο νικητής του ριάλιτι, Δημήτρης Ζήκος

Δημήτρης Ζήκος ήταν καλεσμένος

30χρονος από τα Ιωάννινα εξήγησε πως από την πρώτη στιγμή μπήκε στο ριάλιτι με στόχο τη νίκη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το πίστεψα ότι θα κερδίσω, με αυτόν τον σκοπό μπήκα μέσα. Ο Λευτέρης ήταν από τους καλύτερους αντιπάλους που θα μπορούσα να έχω. Σε κάποιες δοκιμασίες δεν περίμενα ότι θα τον κερδίσω».



Ύστερα από μια σκληρή και ιδιαίτερα απαιτητική τελική μονομαχία, ο Δημήτρης Ζήκος επικράτησε το βράδυ της Τρίτης, κατακτώντας το έπαθλο των 50.000 ευρώ με σκορ 3-0. Από τα πρώτα λεπτά του τελικού έδειξε απόλυτα συγκεντρωμένος και αποφασισμένος, έχοντας τον έλεγχο του παιχνιδιού και κρατώντας σταθερά το προβάδισμα έως την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.



Η στιγμή της ανακοίνωσης του αποτελέσματος από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο συνοδεύτηκε από αντιδράσεις ενθουσιασμού, με τους υπόλοιπους παίκτες να χειροκροτούν τον νικητή. Ο Δημήτρης Ζήκος, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, την παραγωγή του παιχνιδιού, αλλά και τους τηλεθεατές που τον στήριξαν σε όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του.





Σε δηλώσεις του μετά τη νίκη, αναφέρθηκε με έντονη συναισθηματική φόρτιση στον πατέρα του, τονίζοντας τη δύναμη που αντλούσε από τη σκέψη του στις πιο δύσκολες στιγμές του παιχνιδιού. « Θέλω να τον κάνω τον πατέρα όσο πιο περήφανο μπορώ. Αφού δεν κατάφερα να τον κάνω όσο ζούσε, τουλάχιστον να το πετύχω τώρα» , δήλωσε.



Η συμβουλή που μου έδινε είναι να είμαι καλός πάντα γιατί ο καλός δεν χάνει ποτέ. Να είμαι ο εαυτός μου και να είμαι δυνατός