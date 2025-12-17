Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Φάρμα: Κατάλαβα πως ο πατέρας μου πέθανε και δεν μου το έλεγαν, δήλωσε ο νικητής του ριάλιτι, Δημήτρης Ζήκος
Φάρμα: Κατάλαβα πως ο πατέρας μου πέθανε και δεν μου το έλεγαν, δήλωσε ο νικητής του ριάλιτι, Δημήτρης Ζήκος
Ο φετινός κύκλος της «Φάρμας» έφτασε στο τέλος του και ο 30χρονος από τα Ιωάννινα αναδείχτηκε ο μεγάλος νικητής των 50.000 ευρώ
Ο Δημήτρης Ζήκος είναι ο μεγάλος νικητής της «Φάρμας 2025», κερδίζοντας το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου το έπαθλο των 50.000 ευρώ. Ο 30χρονος από τα Ιωάννινα σε συνέντευξη που παραχώρησε μετά την κατάκτησή του μίλησε τόσο για τη συμμετοχή του στο ριάλιτι, αλλά και για δύσκολες στιγμές της ζωής του, όπως είναι ο θάνατος του πατέρα του.
Την Τετάρτη, ο Δημήτρης Ζήκος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Breakfast@Star», όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στιγμή που ενημερώθηκε, το 2023, ότι ο πατέρας του πέθανε, μία απώλεια που του έχε στοιχίσει, όπως είπε: «Ο πατέρας μου έφυγε τον Αύγουστο του 2023. Δυστυχώς ήταν πολύ απότομο. Μόλις είχα σταματήσει τη δουλειά με άδεια για καλοκαίρι. Πηγαίνω στο χωριό και κανονίζουμε να πάμε μαζί στη θάλασσα. Την επόμενη ημέρα ήμουν στο χωριό εγώ και χτύπησε το τηλέφωνο και μου είπαν ότι λιποθύμησε ο πατέρας μου. Πάνιασα. Το ήξερα, κατάλαβα ότι δεν λιποθύμησε, αλλά πέθανε και δεν μου το λένε. Το ένιωσα και πήγα τρέχοντας με τον αδερφό μου στο χωριό. Εκεί ήταν η δύσκολη στιγμή».
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενος στη σημαντικότερη συμβουλή που κρατά από τον πατέρα του, ο νικητής της «Φάρμας» σημείωσε: «Η συμβουλή που μου έδινε είναι να είμαι καλός πάντα γιατί ο καλός δεν χάνει ποτέ. Να είμαι ο εαυτός μου και να είμαι δυνατός».
Όσο για τη συμμετοχή του στο παιχνίδι, ο 30χρονος από τα Ιωάννινα εξήγησε πως από την πρώτη στιγμή μπήκε στο ριάλιτι με στόχο τη νίκη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το πίστεψα ότι θα κερδίσω, με αυτόν τον σκοπό μπήκα μέσα. Ο Λευτέρης ήταν από τους καλύτερους αντιπάλους που θα μπορούσα να έχω. Σε κάποιες δοκιμασίες δεν περίμενα ότι θα τον κερδίσω».
Ύστερα από μια σκληρή και ιδιαίτερα απαιτητική τελική μονομαχία, ο Δημήτρης Ζήκος επικράτησε το βράδυ της Τρίτης, κατακτώντας το έπαθλο των 50.000 ευρώ με σκορ 3-0. Από τα πρώτα λεπτά του τελικού έδειξε απόλυτα συγκεντρωμένος και αποφασισμένος, έχοντας τον έλεγχο του παιχνιδιού και κρατώντας σταθερά το προβάδισμα έως την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.
Η στιγμή της ανακοίνωσης του αποτελέσματος από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο συνοδεύτηκε από αντιδράσεις ενθουσιασμού, με τους υπόλοιπους παίκτες να χειροκροτούν τον νικητή. Ο Δημήτρης Ζήκος, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, την παραγωγή του παιχνιδιού, αλλά και τους τηλεθεατές που τον στήριξαν σε όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του.
Σε δηλώσεις του μετά τη νίκη, αναφέρθηκε με έντονη συναισθηματική φόρτιση στον πατέρα του, τονίζοντας τη δύναμη που αντλούσε από τη σκέψη του στις πιο δύσκολες στιγμές του παιχνιδιού. «Θέλω να τον κάνω τον πατέρα όσο πιο περήφανο μπορώ. Αφού δεν κατάφερα να τον κάνω όσο ζούσε, τουλάχιστον να το πετύχω τώρα», δήλωσε.
Την Τετάρτη, ο Δημήτρης Ζήκος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Breakfast@Star», όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στιγμή που ενημερώθηκε, το 2023, ότι ο πατέρας του πέθανε, μία απώλεια που του έχε στοιχίσει, όπως είπε: «Ο πατέρας μου έφυγε τον Αύγουστο του 2023. Δυστυχώς ήταν πολύ απότομο. Μόλις είχα σταματήσει τη δουλειά με άδεια για καλοκαίρι. Πηγαίνω στο χωριό και κανονίζουμε να πάμε μαζί στη θάλασσα. Την επόμενη ημέρα ήμουν στο χωριό εγώ και χτύπησε το τηλέφωνο και μου είπαν ότι λιποθύμησε ο πατέρας μου. Πάνιασα. Το ήξερα, κατάλαβα ότι δεν λιποθύμησε, αλλά πέθανε και δεν μου το λένε. Το ένιωσα και πήγα τρέχοντας με τον αδερφό μου στο χωριό. Εκεί ήταν η δύσκολη στιγμή».
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενος στη σημαντικότερη συμβουλή που κρατά από τον πατέρα του, ο νικητής της «Φάρμας» σημείωσε: «Η συμβουλή που μου έδινε είναι να είμαι καλός πάντα γιατί ο καλός δεν χάνει ποτέ. Να είμαι ο εαυτός μου και να είμαι δυνατός».
Όσο για τη συμμετοχή του στο παιχνίδι, ο 30χρονος από τα Ιωάννινα εξήγησε πως από την πρώτη στιγμή μπήκε στο ριάλιτι με στόχο τη νίκη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το πίστεψα ότι θα κερδίσω, με αυτόν τον σκοπό μπήκα μέσα. Ο Λευτέρης ήταν από τους καλύτερους αντιπάλους που θα μπορούσα να έχω. Σε κάποιες δοκιμασίες δεν περίμενα ότι θα τον κερδίσω».
Ύστερα από μια σκληρή και ιδιαίτερα απαιτητική τελική μονομαχία, ο Δημήτρης Ζήκος επικράτησε το βράδυ της Τρίτης, κατακτώντας το έπαθλο των 50.000 ευρώ με σκορ 3-0. Από τα πρώτα λεπτά του τελικού έδειξε απόλυτα συγκεντρωμένος και αποφασισμένος, έχοντας τον έλεγχο του παιχνιδιού και κρατώντας σταθερά το προβάδισμα έως την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.
Η στιγμή της ανακοίνωσης του αποτελέσματος από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο συνοδεύτηκε από αντιδράσεις ενθουσιασμού, με τους υπόλοιπους παίκτες να χειροκροτούν τον νικητή. Ο Δημήτρης Ζήκος, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, την παραγωγή του παιχνιδιού, αλλά και τους τηλεθεατές που τον στήριξαν σε όλη τη διάρκεια της συμμετοχής του.
Σε δηλώσεις του μετά τη νίκη, αναφέρθηκε με έντονη συναισθηματική φόρτιση στον πατέρα του, τονίζοντας τη δύναμη που αντλούσε από τη σκέψη του στις πιο δύσκολες στιγμές του παιχνιδιού. «Θέλω να τον κάνω τον πατέρα όσο πιο περήφανο μπορώ. Αφού δεν κατάφερα να τον κάνω όσο ζούσε, τουλάχιστον να το πετύχω τώρα», δήλωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα