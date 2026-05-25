O Ολυμπιακός έβαλε «φωτιά» σε όλη την Ελλάδα για την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού: Το πάρτι στον Πειραιά κράτησε μέχρι το πρωί, δείτε βίντεο
O Ολυμπιακός έβαλε «φωτιά» σε όλη την Ελλάδα για την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού: Το πάρτι στον Πειραιά κράτησε μέχρι το πρωί, δείτε βίντεο
Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν Πρωταθλητές Ευρώπης από το T-Center μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να σηκώνει πρώτος την κούπα στον ουρανό του Πειραιά
Ο Πειραιάς έζησε μια ιστορική νύχτα μετά την κατάκτηση της τέταρτης Euroleague από τον Ολυμπιακό, που επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό στο T-Center στην Αθήνα. Χιλιάδες φίλοι των «ερυθρολεύκων» πλημμύρισαν τους δρόμους, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία περισσότεροι από 130.000 οπαδοί πέρασαν από το κέντρο του Πειραιά για να πανηγυρίσουν τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία.
Δείτε εδώ την ολονύχτια εκπομπή του protothema.gr
Ολόκληρος ο οργανισμός της ΚΑΕ Ολυμπιακός παρουσιάστηκε μπροστά στους χιλιάδες οπαδούς που είχαν συγκεντρωθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Οι πανηγυρισμοί κράτησαν μέχρι τις 05:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, με παίκτες, τεχνικό επιτελείο και φιλάθλους να γιορτάζουν μαζί την επιστροφή της κορυφής της Ευρώπης στο λιμάνι μετά από 13 χρόνια και 12 ημέρες.
Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου εμφανίστηκε κρατώντας την κούπα, ωστόσο επέλεξε να τη δώσει πρώτα στον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος σήκωσε το τρόπαιο στον ουρανό του Πειραιά μέσα σε αποθέωση.
Ο Γιώργος Αγγελόπουλος δήλωσε: «Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Αποθεώστε την ομάδα, όλη την ομάδα. Για σας γίνονται όλα, σας ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη. Μέχρι τέλους. Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο ΣΕΦ, πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά».
Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος ανέφερε: «Αυτό που ζήσαμε σήμερα δεν το έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά».
«Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Αυτό είναι Ολυμπιακός», είπε αρχικά, ευχαριστώντας τους φιλάθλους για τη στήριξη.
Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» υπογράμμισε ακόμη: «Όλοι εσείς και όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το γκρουπ. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα».
Οι φίλαθλοι άναψαν καπνογόνα και βεγγαλικά, ανέβηκαν σε οροφές καταστημάτων κρατώντας ερυθρόλευκες σημαίες και κατέγραφαν με τα κινητά τους τις σκηνές ενθουσιασμού.
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα αναχώρησε από το ξενοδοχείο «Ilisian» το πούλμαν των πρωταθλητών Ευρώπης, με προορισμό τον Πειραιά, όπου χιλιάδες φίλοι της ομάδας περίμεναν την αποστολή για να γιορτάσουν μαζί με τους παίκτες και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Καπνογόνα, βεγγαλικά και συνθήματα πλημμύρισαν τις πόλεις, με τους οπαδούς να πανηγυρίζουν τη μεγάλη νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και την επιστροφή της κορυφής της Ευρώπης στον Πειραιά.
Στη Λαμία, χιλιάδες φίλαθλοι γιόρτασαν την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες στους δρόμους της πόλης.
Βίντεο και φωτογραφίες από τη Λαμία
Λίγα λεπτά μετά τη λήξη του τελικού, οι οπαδοί στην Πάτρα κατέκλυσαν την πλατεία Γεωργίου. Η ατμόσφαιρα ήταν εκρηκτική, με πανό, καπνογόνα και βεγγαλικά να συνοδεύουν τα συνθήματα των φιλάθλων.
Βίντεο και φωτογραφίες από την Πάτρα
Στο Ηράκλειο της Κρήτης, η νίκη του Ολυμπιακού προκάλεσε ξέφρενη χαρά. Χιλιάδες οπαδοί βγήκαν στους δρόμους, με βεγγαλικά και καπνογόνα να δημιουργούν εντυπωσιακές εικόνες αποθέωσης για το τέταρτο ευρωπαϊκό της ομάδας.
Δείτε βίντεο από τους πανηγυρισμούς στο Ηράκλειο
Στη Ναύπακτο, οι φίλοι του Ολυμπιακού συμμετείχαν σε δυναμικούς πανηγυρισμούς, αναδεικνύοντας το πώς η ευρωπαϊκή επιτυχία της ομάδας ενώνει τους οπαδούς σε κάθε γωνιά της χώρας.
Πάρτι των οπαδών και στη Ναύπακτο
Η Σάμος γιόρτασε μαζί με όλη την Ελλάδα. Δεκάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν βράδυ της Κυριακής την Πλατεία Πυθαγόρα, μόλις ο Ολυμπιακός σφράγισε την ιστορική νίκη του επί της Ρεάλ Μαδρίτης.
Στα «ερυθρόλευκα» και το νησί της Σάμου
Μοναδικές στιγμές ενθουσιασμού, πάθους και απόλυτης ικανοποίησης έζησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στη Λήμνο, γιορτάζοντας με την ψυχή τους την ιστορική κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από την ομάδα τους. Αμέσως μετά τη λήξη, το παλαιό γραφικό λιμανάκι της Μύρινας μετατράπηκε σε ένα πραγματικό «κόκκινο ηφαίστειο».
Το κόκκινο χρώμα της φωτιάς και του καπνού κυριάρχησε παντού, αποτυπώνοντας το μέγεθος της χαράς και της υπερηφάνειας των ντόπιων φιλάθλων για την κορυφαία αυτή επιτυχία.
Δείτε βίντεο από τη Λήμνο
Στους δρόμους βρέθηκαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού και στην Εύβοια με τρελούς πανηγυρισμούς από άκρη σε άκρη του νομού. Άναψαν φωτιές ενώ τα βεγγαλικά έκαναν τη νύχτα μέρα σε Αλιβέρι και Χαλκίδα.
Από βορρά προς νότο, η Ελλάδα γέμισε «ερυθρόλευκα» χρώματα.
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού πανηγύρισαν με πάθος την κατάκτηση της Euroleague, ενώ βίντεο και φωτογραφίες αποτυπώνουν την εκρηκτική ατμόσφαιρα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.
Δείτε εδώ την ολονύχτια εκπομπή του protothema.gr
Ολόκληρος ο οργανισμός της ΚΑΕ Ολυμπιακός παρουσιάστηκε μπροστά στους χιλιάδες οπαδούς που είχαν συγκεντρωθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Οι πανηγυρισμοί κράτησαν μέχρι τις 05:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, με παίκτες, τεχνικό επιτελείο και φιλάθλους να γιορτάζουν μαζί την επιστροφή της κορυφής της Ευρώπης στο λιμάνι μετά από 13 χρόνια και 12 ημέρες.
Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου εμφανίστηκε κρατώντας την κούπα, ωστόσο επέλεξε να τη δώσει πρώτα στον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος σήκωσε το τρόπαιο στον ουρανό του Πειραιά μέσα σε αποθέωση.
Το μήνυμα των Αγγελόπουλων για το νέο ΣΕΦΟι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλαν μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας, τονίζοντας ότι ο σύλλογος θα μετακομίσει στο νέο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως πρωταθλητής Ευρώπης.
Ο Γιώργος Αγγελόπουλος δήλωσε: «Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Αποθεώστε την ομάδα, όλη την ομάδα. Για σας γίνονται όλα, σας ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη. Μέχρι τέλους. Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο ΣΕΦ, πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά».
Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος ανέφερε: «Αυτό που ζήσαμε σήμερα δεν το έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά».
Συγκινητικός ο ΠαπανικολάουΛίγο νωρίτερα, ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου, εμφανώς συγκινημένος και βραχνιασμένος από τους πανηγυρισμούς, απευθύνθηκε στον κόσμο του Ολυμπιακού από το Δημοτικό Θέατρο.
«Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Αυτό είναι Ολυμπιακός», είπε αρχικά, ευχαριστώντας τους φιλάθλους για τη στήριξη.
Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» υπογράμμισε ακόμη: «Όλοι εσείς και όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το γκρουπ. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα».
Πάνω από 130.000 φίλαθλοι στον ΠειραιάΗ ατμόσφαιρα στον Πειραιά ήταν εκρηκτική από τις πρώτες στιγμές μετά τη λήξη του τελικού. Σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας, περισσότεροι από 130.000 φίλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν στην πόλη για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου.
Οι φίλαθλοι άναψαν καπνογόνα και βεγγαλικά, ανέβηκαν σε οροφές καταστημάτων κρατώντας ερυθρόλευκες σημαίες και κατέγραφαν με τα κινητά τους τις σκηνές ενθουσιασμού.
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα αναχώρησε από το ξενοδοχείο «Ilisian» το πούλμαν των πρωταθλητών Ευρώπης, με προορισμό τον Πειραιά, όπου χιλιάδες φίλοι της ομάδας περίμεναν την αποστολή για να γιορτάσουν μαζί με τους παίκτες και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Δείτε φωτογραφίες από το λεωφορείο με τους πρωταθλητές Ευρώπης
Πανηγυρισμοί σε όλη την ΕλλάδαΗ κατάκτηση της Euroleague προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού σε κάθε γωνιά της χώρας. Από τα Χανιά και την Πάτρα μέχρι το Ναύπλιο, το Άργος, τη Λαμία, το Ηράκλειο, τη Ναύπακτο, τη Σάμο και τα Ιωάννινα, φίλοι του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στους δρόμους δημιουργώντας ατμόσφαιρα γιορτής.
Καπνογόνα, βεγγαλικά και συνθήματα πλημμύρισαν τις πόλεις, με τους οπαδούς να πανηγυρίζουν τη μεγάλη νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και την επιστροφή της κορυφής της Ευρώπης στον Πειραιά.
Στη Λαμία, χιλιάδες φίλαθλοι γιόρτασαν την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες στους δρόμους της πόλης.
Βίντεο και φωτογραφίες από τη Λαμία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λίγα λεπτά μετά τη λήξη του τελικού, οι οπαδοί στην Πάτρα κατέκλυσαν την πλατεία Γεωργίου. Η ατμόσφαιρα ήταν εκρηκτική, με πανό, καπνογόνα και βεγγαλικά να συνοδεύουν τα συνθήματα των φιλάθλων.
Βίντεο και φωτογραφίες από την Πάτρα
Στο Ηράκλειο της Κρήτης, η νίκη του Ολυμπιακού προκάλεσε ξέφρενη χαρά. Χιλιάδες οπαδοί βγήκαν στους δρόμους, με βεγγαλικά και καπνογόνα να δημιουργούν εντυπωσιακές εικόνες αποθέωσης για το τέταρτο ευρωπαϊκό της ομάδας.
Δείτε βίντεο από τους πανηγυρισμούς στο Ηράκλειο
Στη Ναύπακτο, οι φίλοι του Ολυμπιακού συμμετείχαν σε δυναμικούς πανηγυρισμούς, αναδεικνύοντας το πώς η ευρωπαϊκή επιτυχία της ομάδας ενώνει τους οπαδούς σε κάθε γωνιά της χώρας.
Πάρτι των οπαδών και στη Ναύπακτο
Η Σάμος γιόρτασε μαζί με όλη την Ελλάδα. Δεκάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν βράδυ της Κυριακής την Πλατεία Πυθαγόρα, μόλις ο Ολυμπιακός σφράγισε την ιστορική νίκη του επί της Ρεάλ Μαδρίτης.
Στα «ερυθρόλευκα» και το νησί της Σάμου
Μοναδικές στιγμές ενθουσιασμού, πάθους και απόλυτης ικανοποίησης έζησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στη Λήμνο, γιορτάζοντας με την ψυχή τους την ιστορική κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από την ομάδα τους. Αμέσως μετά τη λήξη, το παλαιό γραφικό λιμανάκι της Μύρινας μετατράπηκε σε ένα πραγματικό «κόκκινο ηφαίστειο».
Το κόκκινο χρώμα της φωτιάς και του καπνού κυριάρχησε παντού, αποτυπώνοντας το μέγεθος της χαράς και της υπερηφάνειας των ντόπιων φιλάθλων για την κορυφαία αυτή επιτυχία.
Δείτε βίντεο από τη Λήμνο
Στους δρόμους βρέθηκαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού και στην Εύβοια με τρελούς πανηγυρισμούς από άκρη σε άκρη του νομού. Άναψαν φωτιές ενώ τα βεγγαλικά έκαναν τη νύχτα μέρα σε Αλιβέρι και Χαλκίδα.
Από βορρά προς νότο, η Ελλάδα γέμισε «ερυθρόλευκα» χρώματα.
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού πανηγύρισαν με πάθος την κατάκτηση της Euroleague, ενώ βίντεο και φωτογραφίες αποτυπώνουν την εκρηκτική ατμόσφαιρα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα