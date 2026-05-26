Ο σύγχρονος maritime professional διαχειρίζεται υπερσύγχρονα πλοία, διεθνή πληρώματα και διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Ποια εκπαίδευση σε προετοιμάζει πραγματικά για αυτόν τον κόσμο;
Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στη Χιλή, διακοπές ηλεκτροδότησης σε περίπου 27.000 νοικοκυριά - Δείτε βίντεο
Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα η σοβαρές υλικές ζημιές - Η ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε κοντά στην πόλη Καλάμα, στην έρημο Ατακάμα
🔴#AlertaCNNChile | Fuerte sismo de magnitud 6.9 se registró en Calama: Se informa de daños en viviendas y gran conmoción en la población— CNN Chile (@CNNChile) May 25, 2026
💻Más información en https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/taMoVYj1pO
Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος 101,3 χιλιομέτρων, στην έρημο Ατακάμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
🔴 Un fuerte sismo de magnitud 6.9 se registró este lunes a las 17:52 horas en la región de Antofagasta, en la zona norte de Chile. pic.twitter.com/WuMQxOHBvD— Meganoticias (@meganoticiascl) May 25, 2026
Έτερη πηγή, το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ), έκανε επίσης λόγο για σεισμό 6,9 βαθμών--αρχικά είχε εκτιμήσει πως ήταν μεγέθους 6,5 βαθμών--σε εστιακό βάθος κάπου 89 χιλιομέτρων.
25/05/2026 🚨 ATENTOS| Fuerte sismo de magnitud 6.9 se registró hoy a las 17:52 hrs en el norte de Chile.— EL INFORMANTE CHILE (@ElInformante_CL) May 25, 2026
Epicentro: Aprox. 12-20 km al sur de Calama (Región de Antofagasta).
Profundidad: ~94 km.
El movimiento se percibió con fuerza en Antofagasta, Tarapacá, Arica y parte de… pic.twitter.com/pNZjvQIOOI
Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί η σοβαρές υλικές ζημιές στις αρχές στο Σαντιάγο ως αυτό το στάδιο.
Más registros del sismo en el norte de Chile #Calama #Iquique #Temblorpic.twitter.com/q8hrNmSs6Z— KL Videos (@KL_Videos) May 25, 2026
📍Jefe del Departamento del Sistema de Alerta Temprana, Felipe Plaza, entrega detalles sobre el sismo de mediana intensidad percibido entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama. pic.twitter.com/z7xbzDewTY— SENAPRED (@Senapred) May 25, 2026
Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε το ίδιο δίκτυο, αναφέρονται διακοπές της ηλεκτροδότησης: πλήττονται συνολικά ως τώρα κάπου 27.000 νοικοκυριά.
Πληροφορίες που μετέδωσαν ΜΜΕ αναφέρουν πως ο σεισμός έγινε αισθητός στους νομούς Αρίκα, Ταραπακά, Αντοφαγκάστα και Ατακάμα.
Η Χιλή, στο υπέδαφος της οποίας συγκλίνουν τρεις τεκτονικές πλάκες, συγκαταλέγεται στις χώρες που παρουσιάζουν την πιο υψηλή σεισμικότητα στον κόσμο, τέτοια που οι πολίτες δεν ανησυχούν παρά όταν καταγράφονται σεισμοί μεγέθους άνω των 7 βαθμών. Το 1960, η λατινοαμερικάνικη χώρα χτυπήθηκε από τον σεισμό που θεωρείται ως και σήμερα ο ισχυρότερος που καταγράφτηκε ποτέ--μεγέθους 9,5 βαθμών.
Η πόλη Βαλβίδια είχε υποστεί τεράστια καταστροφή· είχαν χάσει τη ζωή τους 9.500 άνθρωποι. Το 2010, σεισμός 8,8 βαθμών προκάλεσε τσουνάμι που άφησε πίσω του πάνω από 520 νεκρούς.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr