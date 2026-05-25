Στη Μύκονο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η βόλτα στον Γιαλό, η ανθοδέσμη, ο πελεκάνος και οι selfies
Η Αμερικανίδα πρέσβης δεν αρνήθηκε φωτογραφίες από κατοίκους
Στο νησί της Μυκόνου βρίσκεται η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με την παρουσία της να συγκεντρώνει το έντονο ενδιαφέρον κατοίκων, επισκεπτών και τουριστών.
Η Αμερικανίδα πρέσβης εμφανίστηκε στον Γιαλό αλλά και στο δημαρχιακό μέγαρο Μυκόνου, όπου την υποδέχθηκαν τοπικές αρχές, σε μια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ εμφανίστηκε ευδιάθετη και φιλική, χαιρετώντας κατοίκους και επισκέπτες που την πλησίαζαν, με αρκετούς να ζητούν φωτογραφίες μαζί της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο είχαν ληφθεί δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο να ελέγχει εξονυχιστικά την περιοχή πριν από την άφιξή της, ενώ ισχυρή αστυνομική παρουσία και ένοπλοι άνδρες ασφαλείας συνόδευαν συνεχώς την κίνησή της στο νησί.
Στη Μύκονο βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στο νησί των ανέμων για το τριήμερο. Μαζί της είναι και ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας και επενδυτής, Κρις Μαραφάτσος.
Μάλιστα, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ακολουθούν, αμφότεροι εθεάθησαν μαζί στο διάσημο beach bar-restaurant «Principote», απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης.
Στιγμές χαλάρωσης στο Principote στη Μύκονο για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
