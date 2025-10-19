Mπρούκλιν Μπέκαμ: Η αντίδρασή του όταν ρωτήθηκε για τη μητέρα του, Βικτόρια - Δείτε το βίντεο
Mπρούκλιν Μπέκαμ: Η αντίδρασή του όταν ρωτήθηκε για τη μητέρα του, Βικτόρια - Δείτε το βίντεο
Ο νεαρός προσπέρασε γρήγορα τη δημοσιογράφο και μπήκε σε άλλο χώρο
Πίσω του έχει αφήσει ο Μπρούκλιν Μπέκαμ κάθε διάθεση να μιλήσει για την οικογένειά του, εν μέσω της διαμάχης τους. Ο 26χρονος, που πλέον δραστηριοποιείται στη μαγειρική, απέφυγε επιδεικτικά να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την απουσία του από την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της μητέρας του, όταν εμφανίστηκε στο Blue Moon Burger Bash 2.0, εκδήλωση που παρουσίασε μαζί με τη Ρέισελ Ρέι.
Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε η Daily Mail, ο νεαρός αντέδρασε ψυχρά και απομακρύνθηκε γρήγορα όταν άκουσε το όνομα της Βικτόρια Μπέκαμ, αποφεύγοντας κάθε σχόλιο. Η οικογενειακή ρήξη φέρεται να κρατά από το 2022, όταν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ παντρεύτηκε τη Νίκολα Πελτζ, με τις φήμες να κάνουν λόγο για τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στη νύφη και τη διάσημη σχεδιάστρια μόδας.
Ωστόσο, άτομο που μίλησε στην PageSix ανέφερε ότι ο Μπρούκλιν Μπέκαμ «είναι επικεντρωμένος στην ηρεμία και την ευτυχία του και στο να χτίσει τη ζωή του με τη Νίκολα Πελτζ».
Δείτε το βίντεο
Ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας έλειπε από την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Βικτόρια Μπέκαμ στο Netflix στις αρχές του μήνα, την ώρα που ολόκληρη η υπόλοιπη οικογένεια βρισκόταν εκεί για να τη στηρίξει στο κόκκινο χαλί.
Παρά την απουσία του, εκείνη φάνηκε να κάνει ένα βήμα συμφιλίωσης, αναφέροντας δημόσια τον Μπρούκλιν Μπέκαμ κατά τη διάρκεια της ομιλίας της. «Ευχαριστώ τα παιδιά μου. Μπρούκλιν, Ρόμεο, Κρουζ, Χάρπερ. Και τον Ντέιβιντ, φυσικά, που δεν είναι παιδί!», είπε αστειευόμενη, πριν προσθέσει συγκινημένη: «Μου πήρε καιρό να καταλάβω ότι είμαι αρκετή και να νιώσω περήφανη για όσα έχω καταφέρει».
Ο γιος της, πάντως, είχε αναφερθεί έμμεσα στην οικογενειακή τους ρήξη τον περασμένο Σεπτέμβριο, τονίζοντας πως βρίσκει στήριξη στη σύζυγό του. «Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που λένε αρνητικά πράγματα, αλλά έχω μια πολύ υποστηρικτική σύζυγο», είχε δηλώσει τότε και πρόσθεσε: «Οι δυο μας κάνουμε τη δουλειά μας, μένουμε προσηλωμένοι και είμαστε χαρούμενοι».
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν έχει πλέον καμία επαφή με τους γονείς του, επιλέγοντας να αποστασιοποιηθεί από την οικογενειακή ένταση που έχει απασχολήσει έντονα τα διεθνή ΜΜΕ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Brooklyn Beckham dodges questions about his mother Victoria's Netflix documentary after skipping the premiere amid family feud https://t.co/sgYMrklZGr— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 18, 2025
