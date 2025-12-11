Δανάη Παππά: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στο Λουξεμβούργο
Δανάη Παππά: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στο Λουξεμβούργο
Δείτε τις εικόνες που μοιράστηκε η ηθοποιός στο Instagram
Ένα ταξίδι στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Λουξεμβούργο έκανε η Δανάη Παππά, δημοσιεύοντας μερικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα η ηθοποιός επισκέφτηκε το Φρούριο Τούνγκεν και πόζαρε σε σημεία του ιστορικού αξιοθέατου.
Στις εικόνες που μοιράστηκε με τους ακόλουθους της στο Instagram Δανάη Παππά απαθανατίζεται μεταξύ άλλων πάνω στη γέφυρα του φρούριου.
