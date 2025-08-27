Η Δανάη Παππά ταξίδεψε στη Βενετία για το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Η Δανάη Παππά ταξίδεψε στη Βενετία για το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ηθοποιός από το ταξίδι της

Η Δανάη Παππά ταξίδεψε στη Βενετία για το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Στη Βενετία ταξίδεψε η Δανάη Παππά για το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το οποίο κάνει πρεμιέρα σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου στη Sala Grande.

Πλήθος προσώπων από τον καλλιτεχνικό κόσμο έχουν ήδη φτάσει στην ιταλική πόλη για τη διοργάνωση, ανάμεσά τους και η Ελληνίδα ηθοποιός.

Μέσα από αναρτήσεις που έκανε την Τρίτη 26 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δανάη Παππά μοιράστηκε στιγμές από τη βραδινή της έξοδο, αλλά από τη βόλτα που έκανε σήμερα πριν από την πρεμιέρα.

