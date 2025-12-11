Όλα όσα έγιναν στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Δείτε φωτογραφίες
Όλα όσα έγιναν στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Δείτε φωτογραφίες

Η πρόεδρος της ΕΛΠΙΔΑΣ, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη υποδέχτηκε μέλη, υποστηρικτές και φίλους του Συλλόγου - Ανάμεσα στους καλεσμένους η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Στο δείπνο τραγούδησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Όλα όσα έγιναν στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Δείτε φωτογραφίες
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Δείπνο για την ΕΛΠΙΔΑ που διοργάνωσε το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο», την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens.

Μέσα σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, η πρόεδρος της ΕΛΠΙΔΑΣ, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη υποδέχτηκε μέλη, υποστηρικτές και φίλους του Συλλόγου, προσωπικότητες από τον χώρο της διπλωματίας, της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας και της τέχνης, με έναν κοινό σκοπό: τη στήριξη των παιδιών που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

Όλα όσα έγιναν στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Δείτε φωτογραφίες
Όλα όσα έγιναν στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Δείτε φωτογραφίες


Εκτιμώντας το διαχρονικό και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο της ΕΛΠΙΔΑΣ την εκδήλωση στήριξε με την παρουσία της η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Το ψυχαγωγικό μέρος ανέλαβε αφιλοκερδώς ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Όλα όσα έγιναν στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Δείτε φωτογραφίες
Κωνσταντίνος Αργυρός, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη
Όλα όσα έγιναν στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Δείτε φωτογραφίες
Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Κίμπερλι Γκιλφόιλ


Η Πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, στην ομιλία της, ευχαρίστησε όλους για τη συμπαράστασή τους στον αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου, τονίζοντας ότι η δύναμη της προσφοράς είναι πολύτιμο δώρο για τα παιδιά αυτές τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων: «Μέσα από την καρδιά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και την ολόθερμη στήριξή σας στην ΕΛΠΙΔΑ. Η σημερινή εκδήλωση είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα δείπνο, είναι μια βραδιά αγάπης και αλληλεγγύης για τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ. Σήμερα μας τιμάτε και γίνεστε μέρος του ιερού αγώνα μας για τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους».

Όλα όσα έγιναν στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Δείτε φωτογραφίες
Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Σταματίνα Τσιμτσιλή

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ενώ τις μουσικές επιλογές επιμελήθηκε ο DJ Αντώνης Δημητριάδης.

Όλα όσα έγιναν στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Δείτε φωτογραφίες
Μαριάννα Λάτση, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη


Την Πρόεδρο της ΕΛΠΙΔΑΣ πλαισίωσαν αυτή τη βραδιά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συλλόγου του Σωματείου, ενώ στην Οργανωτική Επιτροπή μετείχαν οι κυρίες Μαριάννα Λαιμού, Νούλη Μανώλη, Αλίνα Μινέτα, Τζωρτζίνα Έλληνα.

Όλα όσα έγιναν στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Δείτε φωτογραφίες
Όλα όσα έγιναν στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Δείτε φωτογραφίες
Όλα όσα έγιναν στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Δείτε φωτογραφίες
Όλα όσα έγιναν στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Δείτε φωτογραφίες
Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Μαριάννα Λαιμού

Όλα όσα έγιναν στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Δείτε φωτογραφίες
Μαριέττα Χρουσαλά, Λέων Πατίτσας
Όλα όσα έγιναν στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Δείτε φωτογραφίες
Μαριάννα Λαιμού, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Αλεξάνδρα Νίκα, Κωνσταντίνος Αργυρός
Όλα όσα έγιναν στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Δείτε φωτογραφίες
Αλεξάνδρα Νίκα
Όλα όσα έγιναν στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Δείτε φωτογραφίες
Σταματίνα Τσιμτσιλή
Όλα όσα έγιναν στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Δείτε φωτογραφίες
Κατερίνα Καινούργιου
Όλα όσα έγιναν στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Δείτε φωτογραφίες
Δέσποινα Μοιραράκη

Όλα όσα έγιναν στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» - Δείτε φωτογραφίες
Μαριάννα Λάτση, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Κωνσταντίνος Αργυρός
Best of Network

Δείτε Επίσης