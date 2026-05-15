«Του έκανα ΚΑΡΠΑ 30 φορές, άνοιξε τα μάτια, φώναξε, έκλαψε και λιποθύμησε» κατέθεσε για τον 3χρονο Άγγελο η γειτόνισσα που τον είδε πρώτη μετά την κακοποίηση
«Του έκανα ΚΑΡΠΑ 30 φορές, άνοιξε τα μάτια, φώναξε, έκλαψε και λιποθύμησε» κατέθεσε για τον 3χρονο Άγγελο η γειτόνισσα που τον είδε πρώτη μετά την κακοποίηση
Σύμφωνα με την κατάθεσή της ο 45χρονος της είχε πει ότι το παιδί είχε χτυπήσει σε τραπέζι
Mε την κατάθεση μιας 19χρονης σήμερα κοπέλας, η οποία διέμενε απέναντι από το σπίτι του 45χρονου που κατηγορείται για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του 3χρονου Άγγελου στα Καμίνια της Κρήτης ενώ στο ειδώλιο κάθεται και η 27χρονη μητέρα του μικρού αγοριού.
Όπως κατέθεσε, γνώρισε την Ελευθερία, τη μητέρα του Άγγελου, έναν μήνα αφότου εκείνη εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο: «Πήγα στο σπίτι τους γιατί έκανα παρέα με την κόρη του 45χρονου. Γνώρισα και τον Άγγελο. Δεν ξαναπήγα στο σπίτι. Έβλεπα όμως τον Άγγελο στη γειτονιά ή στο πάρκο. Το παιδάκι ήταν πολύ χαρούμενο. Έβγαινε κάποιες φορές έξω και φώναζε "γεια! Τι κάνεις;;;". Είχα ακούσει και τους δύο να μαλώνουν το παιδί, αλλά όχι κάτι ανησυχητικό… Το παιδάκι κάποιες φορές έκλαιγε, περισσότερο από γκρίνια, όχι από πόνο»,
Για την επίμαχη ημέρα ανέφερε, όπως είχε κάνει και προανακριτικά, πως ο 45χρονος της είπε ότι η μητέρα είχε χτυπήσει τον Άγγελο. «Κοιμόμουν και άκουσα φωνές "Άγγελε ξύπνα!". Πήγα να δω… Ο Άγγελος ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ…» κατέθεσε η μάρτυρας προσθέτοντας πως τότε ο 45χρονος της είχε αναφέρει ότι το παιδί είχε πέσει και είχε χτυπήσει στο τραπεζάκι, ενώ η μητέρα δεν βρισκόταν στο σπίτι.
Όπως είπε η 19χρονη, προσπάθησε να ελέγξει την κατάσταση λέγοντας «Άγγελε, είσαι καλά;». Στη συνέχεια «τον σκούντησα. Ανασήκωσα το κεφάλι για να δω… Ο Χρήστος πήγε να του δώσει το φιλί της ζωής, φυσώντας στο στόμα… Του είπα αυτό δεν λειτουργεί… Του έκανα ΚΑΡΠΑ 30 φορές… Το παιδί άνοιξε τα μάτια του, φώναξε, έκλαψε και λιποθύμησε πάλι».
Τέλος, ανέφερε ότι όταν έφτασε η μητέρα, «είχε κομπλάρει» και δεν ήξερε τι να κάνει.
Πηγή: cretalive.gr
Όπως κατέθεσε, γνώρισε την Ελευθερία, τη μητέρα του Άγγελου, έναν μήνα αφότου εκείνη εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο: «Πήγα στο σπίτι τους γιατί έκανα παρέα με την κόρη του 45χρονου. Γνώρισα και τον Άγγελο. Δεν ξαναπήγα στο σπίτι. Έβλεπα όμως τον Άγγελο στη γειτονιά ή στο πάρκο. Το παιδάκι ήταν πολύ χαρούμενο. Έβγαινε κάποιες φορές έξω και φώναζε "γεια! Τι κάνεις;;;". Είχα ακούσει και τους δύο να μαλώνουν το παιδί, αλλά όχι κάτι ανησυχητικό… Το παιδάκι κάποιες φορές έκλαιγε, περισσότερο από γκρίνια, όχι από πόνο»,
Για την επίμαχη ημέρα ανέφερε, όπως είχε κάνει και προανακριτικά, πως ο 45χρονος της είπε ότι η μητέρα είχε χτυπήσει τον Άγγελο. «Κοιμόμουν και άκουσα φωνές "Άγγελε ξύπνα!". Πήγα να δω… Ο Άγγελος ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ…» κατέθεσε η μάρτυρας προσθέτοντας πως τότε ο 45χρονος της είχε αναφέρει ότι το παιδί είχε πέσει και είχε χτυπήσει στο τραπεζάκι, ενώ η μητέρα δεν βρισκόταν στο σπίτι.
Όπως είπε η 19χρονη, προσπάθησε να ελέγξει την κατάσταση λέγοντας «Άγγελε, είσαι καλά;». Στη συνέχεια «τον σκούντησα. Ανασήκωσα το κεφάλι για να δω… Ο Χρήστος πήγε να του δώσει το φιλί της ζωής, φυσώντας στο στόμα… Του είπα αυτό δεν λειτουργεί… Του έκανα ΚΑΡΠΑ 30 φορές… Το παιδί άνοιξε τα μάτια του, φώναξε, έκλαψε και λιποθύμησε πάλι».
Τέλος, ανέφερε ότι όταν έφτασε η μητέρα, «είχε κομπλάρει» και δεν ήξερε τι να κάνει.
Πηγή: cretalive.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα