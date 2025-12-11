Ο Άντονι Χόπκινς «κατακεραυνώνει» τους νέους ηθοποιούς: Μουρμουρίζουν προσπαθώντας να μιμηθούν τον Μάρλον Μπράντο
Ο Μπράντο ήταν ο μεγαλύτερος τεχνίτης απ’ όλους, ήξερε πώς να το κάνει, τόνισε ο ηθοποιός

Τους νέους ηθοποιούς κατακεραύνωσε ο Άντονι Χόπκινς. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ υποστήριξε ότι οι νεαροί συνάδελφοί του «μουρμουρίζουν», όταν υποδύονται έναν ρόλο, προσπαθώντας να μιμηθούν τον Μάρλον Μπράντο.

Ο 87χρονος Χόπκινς ήταν καλεσμένος στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ερυθράς Θάλασσας και κατά τη διάρκεια ομιλίας ανέφερε: «Οι νεαροί ηθοποιοί τείνουν να μουρμουρίζουν. Ξέρω ότι προσπαθούν να κάνουν τον Μάρλον Μπράντο, αλλά ο Μπράντο ήταν ο μεγαλύτερος τεχνίτης απ’ όλους. Τα καταλάβαινε όλα. Ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος και ήξερε πώς να το κάνει».

Στη συνέχεια, μοιράστηκε μια δική του εμπειρία, όταν συμβούλευσε έναν νεαρό ηθοποιό που προσπαθούσε να λέει τις ατάκες του «μουρμουρίζοντας». «Του είπα: “Δεν θα σου μείνει καριέρα αν μουρμουρίζεις. Ο ρόλος σου σε αυτή την ταινία είναι να διηγηθείς μια ιστορία”. Η τέχνη σε αυτή την ταινία είναι να πεις μια ιστορία. Δεν έχει καμία σχέση με το μακιγιάζ ή με το να αργείς στο σετ. Πληρώνεσαι για να είσαι εκεί στην ώρα σου ή να φύγεις», είπε περιγράφοντας το περιστατικό. 

«Οπότε είπα στον νεαρό ηθοποιό: “Ξέρεις, η δουλειά σου είναι στην πραγματικότητα να πεις την ατάκα. Το κοινό έχει πληρώσει. Αλλιώς, καλύτερα να πας στο πάρκο δίπλα”. Του είπα: “Δεν μπορείς να δουλεύεις έτσι”», συνέχισε ο Χόπκινς την αφήγησή του.

Με αφορμή τη συνεργασία του με έναν ταλαντούχο ηθοποιό, ο Άντονι Χόπκινς τόνισε πως τόσο ο Μάρλον Μπράντο όσο και ο Τζέιμς Ντιν, γνώριζαν πώς να παίξουν: «Δούλεψα με έναν ηθοποιό σχετικά πρόσφατα και από τότε δεν τον έχω ξανακούσει. Πιθανώς είναι καλός ηθοποιός και υπήρχε αυτή η αντίληψη ότι θα γίνει ο νέος Τζέιμς Ντιν, αλλά ο Μπράντο, ο Ντιν και όλοι εκείνοι οι αποκαλούμενοι μεγάλοι ηθοποιοί του μεθοδικού συστήματος ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν – ειδικά ο Μπράντο», κατέληξε.
