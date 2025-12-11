Η Σόφι Κινσέλα αφήνει περιουσία 22 εκατ. λιρών, θα μοιραστεί στα πέντε παιδιά της

γλοιοβλάστωμα, μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου. Η συγγραφέας που έγινε γνωστή από το βιβλίο της «Confessions of a Shopaholic», πάλευε επί τρία χρόνια με τη νόσο και τελικά έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών.





Η Σόφι Κινσέλα έφυγε από τη ζωή από καρκίνο του εγκεφάλου στα 55 της χρόνια

Περιουσία 22 εκατομμυρίων λιρών άφησε στα παιδιά τηςμετά τον θάνατό της απόΛίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Μάντελιν Γουίκαμ, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, αποκαλύφθηκε πως αφήνει την κληρονομιά της στα πέντε παιδιά που είχε αποκτήσει με τον Γιόρκσαϊρ-Μπορν ΧένριΗ Κινσέλα εξελίχθηκε σε παγκόσμιο εκδοτικό φαινόμενο, με 45 εκατομμύρια αντίτυπα σε περισσότερες από 60 χώρες. Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας της, Madhen Media Ltd, δείχνουν ότι η αξία της έφτανε τα 12,1 εκατομμύρια λίρες έως τις 31 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους – σχεδόν 1 εκατομμύρια περισσότερες μέσα στο 2024 – χάρη στη σταθερή ζήτηση για τα βιβλία της και τα δικαιώματα που συνέχιζαν να ρέουν από τις παγκόσμιες πωλήσεις.Αυτό όμως ήταν μόνο ένα μέρος της περιουσίας της. Η συγγραφέας είχε χτίσει ένα εξαιρετικά ισχυρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, αξίας πάνω από 10 εκατομμυρίων λιρών, σε μερικές από τις πιο ακριβές περιοχές της Βρετανίας. Η ίδια και ο 59χρονος σύζυγός της, είχαν αποκτήσει τέσσερα σημαντικά ακίνητα: μια μονοκατοικία στο κεντρικό Λονδίνο, ένα διαμέρισμα στο Γουεστμίνστερ σε απόσταση αναπνοής από το Κοινοβούλιο, καθώς και μια εκτεταμένη φάρμα αξίας 3 εκατομμυρίων λιρών στην επαρχία του Ντόρσετ.Το ζευγάρι είχε επίσης επενδύσει σε ένα ακίνητο στο νότιο Λονδίνο, όπου στεγάζεται ένα παλιό σχολείο στο οποίο ο Χένρι υπηρέτησε ως διευθυντής για τέσσερα χρόνια. Το ακίνητο αγοράστηκε έναντι 2,45 εκατομμυρίων λιρών το 2008, μέσω εταιρείας, και εκτιμάται πως η αξία του έχει αυξηθεί σημαντικά, αν και δεν μπορεί να πωληθεί χωρίς τη συναίνεση των σημερινών ιδιοκτητών του Elmhurst School.Η μονοκατοικία στο Λονδίνο αγοράστηκε για λίγο κάτω από 2,9 εκατομμύρια λίρες το 2012, ενώ το τριών υπνοδωματίων διαμέρισμα στο Γουεστμίνστερ αποκτήθηκε το 2014, έναντι 1,5 εκατομμυρίων λιρών. Δύο χρόνια αργότερα, το ζευγάρι επένδυσε στη φάρμα αξίας 3 περίπου εκατομμυρίων λιρών, κοντά σε χωριό του Ντόρσετ.Τα περισσότερα από τα έσοδα και τις επενδύσεις της Κινσέλα περνούσαν μέσα από τη Madhen Media, στην οποία τα τελευταία δύο χρόνια ήταν η μοναδική μέτοχος. Στη διοίκηση παραμένει ο σύζυγός της, που υπέγραψε και τους τελευταίους ισολογισμούς. Στην έκθεση της εταιρείας στο μητρώο επιχειρήσεων αναφέρεται λιτά ότι «τα έσοδα αντιπροσωπεύουν αμοιβές και δικαιώματα», επιβεβαιώνοντας ότι η Madhen Media ήταν ο «κινητήρας» της συγγραφικής της επιτυχίας.Η Madhen Media ελέγχει επίσης την Bloomwood Educational Ltd, που κατέχει τη γη στην οποία βρίσκεται το Elmhurst School – σχολείο με ιστορία και διάσημο απόφοιτο τον σατιρικό συγγραφέα του Μεσοπολέμου Π. Γκ. Γούντχαους. Αν και το σχολείο λειτουργεί από ανεξάρτητη εταιρεία, η Bloomwood διατηρεί την κυριότητα του οικοπέδου.Η οικογένειά της ανακοίνωσε τον θάνατό της στα social media, περιγράφοντας ότι πέθανε «ήσυχα», με τις «τελευταίες της μέρες γεμάτες από τις μεγάλες της αγάπες: οικογένεια, μουσική, ζεστασιά, Χριστούγεννα και χαρά». Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης: «Παρά την ασθένειά της, την οποία αντιμετώπισε με απίστευτο θάρρος, η Sophie αισθανόταν πραγματικά ευλογημένη – που είχε τόσο υπέροχη οικογένεια και φίλους, και που γνώρισε την ασύλληπτη επιτυχία της συγγραφικής της καριέρας. Δεν θεωρούσε τίποτα δεδομένο και ήταν για πάντα ευγνώμων για την αγάπη που λάμβανε. Θα μας λείψει τόσο πολύ, οι καρδιές μας είναι ραγισμένες».Το 2023, η συγγραφέας είχε μιλήσει δημόσια για πρώτη φορά για τη διάγνωσή της, εξηγώντας ότι κράτησε την ασθένειά της μακριά από τη δημοσιότητα ώστε τα παιδιά της να μπορέσουν να προσαρμοστούν. Σε ανάρτησή της στο Instagram είχε γράψει: «Στα τέλη του 2022 διαγνώστηκα με γλοιοβλάστωμα, μια επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου. Δεν το μοιράστηκα νωρίτερα επειδή ήθελα να είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά μου θα μπορούσαν να ακούσουν και να επεξεργαστούν τα νέα ιδιωτικά και να προσαρμοστούν στο “νέο μας φυσιολογικό”».