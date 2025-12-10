Γουέντι Γουίλιαμς: Ο δικηγόρος της εκτιμά ότι θα απελευθερωθεί από το καθεστώς κηδεμονίας πριν το τέλος του έτους
Γουέντι Γουίλιαμς κηδεμονία

Γουέντι Γουίλιαμς: Ο δικηγόρος της εκτιμά ότι θα απελευθερωθεί από το καθεστώς κηδεμονίας πριν το τέλος του έτους

Σύμφωνα με νέα ιατρική αξιολόγηση η πρώην παρουσιάστρια δεν πάσχει από μετωποκροταφική άνοια

Γουέντι Γουίλιαμς: Ο δικηγόρος της εκτιμά ότι θα απελευθερωθεί από το καθεστώς κηδεμονίας πριν το τέλος του έτους
Πριν από τέλος του έτους ενδέχεται να απελευθερωθεί η Γουέντι Γουίλιαμς από το καθεστώς κηδεμονίας σύμφωνα με έναν από τους δικηγόρους της.

Η πρώην παρουσιάστρια  βρίσκεται σε καθεστώς κηδεμονίας από το 2022 και το επόμενο έτος διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια και αφασία. Ωστόσο, το  αποτέλεσμα νέας ιατρικής αξιολόγησης που διενεργήθηκε από κορυφαίο νευρολόγο στη Νέα Υόρκη έδειξε ότι δεν πάσχει.

Τώρα, ο δικηγόρος της, Τζο Τακόπινα, δηλώνει ότι το τέλος της κηδεμονίας της ίσως πλησιάζει. «Το πλάνο είναι το εξής: υπάρχουν δικηγόροι ειδικοί στο καθεστώς κηδεμονίας και παρακολουθούμε και περιμένουμε, και έχουν διαβεβαιώσει τη Γουέντι ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει βγει από την κηδεμονία», είπε στην εκπομπή Nightline.

Ο Τακόπινα επέμεινε ότι δεν πάσχει από μετωποκροταφική άνοια, αλλά πιστεύει ότι τυχόν προβλήματα μνήμης που μπορεί να είχε οφείλονται στην κατάχρηση αλκοόλ. «Δεν έχει μετωποκροταφική άνοια. Δεν έχει», είπε ο δικηγόρος της. Ωστόσο, υπέθεσε ότι μπορεί η  άνοια να οφείλεται στο αλκοόλ. «Υπάρχει και μια μορφή άνοιας που προκαλείται από τοι αλκοόλ (alcohol-induced dementia). Μπορεί να ήταν κάτι από το οποίο υπέφερε η Γουέντι το 2023, το 2024. Ήταν αλκοολική, δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό», επισήμανε.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι η παρουσιάστρια ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ για ολόκληρα 24ωρα. «Η Γουέντι ήταν μεθυσμένη σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο. Έδειχνε σαν να χρειαζόταν βοήθεια. Χρειαζόταν βοήθεια. Χρειαζόταν απεξάρτηση από το αλκοόλ», κατέληξε.
