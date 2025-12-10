Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Στην εφηβεία μου έζησα ένα τραγικό γεγονός που με επηρέασε στο να μην κάνω παιδιά

Σε ένα τραγικό γεγονός που έζησε στην εφηβεία της και σε υπαρξιακούς λόγους απέδωσε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη την επιλογή της να μη γίνει μητέρα.



Η ηθοποιός διευκρίνισε ότι ήταν απολύτως συνειδητή η απόφασή της να μη δημιουργήσει οικογένεια και να μη βιώσει τη μητρότητα, αφού αναρωτιόταν αν υπάρχει νόημα να φέρει κάποιος σε έναν τέτοιο κόσμο ένα παιδί.



Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη επισήμανε: «Ο βασικός λόγος του να μην “κάνω οικογένεια” ήταν κυρίως υπαρξιακός με την έννοια του γιατί να φέρω σε έναν τέτοιο κόσμο ένα παιδί. Στην εφηβεία μου έζησα ένα τραγικό γεγονός στο στενό οικογενειακό περιβάλλον μου, που με επηρέασε».



Παράλληλα, μίλησε για τη σχέση της με το πέρασμα του χρόνου, εκφράζοντας την επιθυμία της να είναι συμφιλιωμένη με τα χρόνια που φεύγουν. Για εκείνη, ο χρόνος δεν είναι μόνο εχθρός, αλλά και σύμμαχος. Η Καρυφυλλιά Καραμπέτη τόνισε επίσης πως μέλημά της δεν είναι να δείχνει νεότερη από την ηλικία της, αλλά να μεγαλώνει με χάρη.



Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Έχω μάθει να σέβομαι την επιλογή κάθε γυναίκας να κάνει ό,τι θέλει και να συμπεριφέρεται όπως η ίδια αισθάνεται. Σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που προσπαθώ είναι να εκλείπει από πάνω μου αυτή η υστερία του να προσπαθεί κάποιος επιτακτικά να είναι νέος. Θέλω να είμαι συμφιλιωμένη με τον χρόνο που περνά και στην ηλικία στην οποία βρίσκομαι κάθε φορά. Ως ηθοποιός και δημόσιο πρόσωπο, ποιον να ξεγελάσεις άλλωστε; Πολλές φορές βλέπω αποτέλεσμα σε πρόσωπα, που είναι λίγο ψεύτικα, δεν είναι όμορφα, και θεωρώ ότι αυτή είναι μία παγίδα που πέφτουμε. Πρότυπά μου είναι οι σπουδαίες ηθοποιοί που έχουν μεγαλώσει με χάρη, και είναι πολύ σημαντικές στη δουλειά τους. Ο χρόνος δεν είναι μόνο εχθρός μας αλλά και σύμμαχός μας».



Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός εξήγησε για ποιον λόγο δεν διατηρεί λογαριασμούς στα social media, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της «αναλφάβητο» στο θέμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.



Πιο αναλυτικά, η Καρυφυλλιά Καραμπέτη ανέφερε: «Δεν έχω social media, είμαι “αναλφάβητη”. Αρνούμαι επανειλημμένως να κάνω διαφημίσεις, δεν αισθανόμουν καλά με αυτό το κομμάτι. Ενημερώνομαι, αλλά μου αρέσει περισσότερο να βλέπω ξένες σειρές και ταινίες».