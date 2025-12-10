Σόφι Κινσέλα: Πέθανε στα 55 της χρόνια η γνωστή συγγραφέας
Σόφι Κινσέλα: Πέθανε στα 55 της χρόνια η γνωστή συγγραφέας

Έδινε μάχη με μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου

Σόφι Κινσέλα: Πέθανε στα 55 της χρόνια η γνωστή συγγραφέας
Άννα Νταλλαρή
Πέθανε στα 55 της χρόνια η συγγραφέας Σόφι Κινσέλα, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της, μετά από μάχη με μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου.

Η Βρετανίδα συγγραφέας άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη λογοτεχνία με τη σειρά «Ψωνίζω άρα υπάρχω» και αγαπήθηκε από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο.

Η Κινσέλα γεννήθηκε το 1969 στο Λονδίνο και σπούδασε πολιτικές επιστήμες, φιλοσοφία και οικονομικά στο Νιου Κόλετζ του Πανεπιστήμιου της Οξφόρδης. Είχε εργαστεί ως δασκάλα και δημοσιογράφος με ειδίκευση σε οικονομικά θέματα. Το πρώτο της μυθιστόρημα, το οποίο έγραψε στην ηλικία των 24 ετών και εκδόθηκε με το πραγματικό της όνομα, Μάντελιν Ουίκαμ, αγκαλιάστηκε από αναγνώστες και κριτικούς και μπήκε στη λίστα των μπεστ σέλερ.

Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες και έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα. Ανάμεσά τους και η πασίγνωστη σειρά «Ψωνίζω άρα υπάρχω», η οποία μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο. Το μυθιστόρημα «Νοικοκυρά για κλάματα» ήταν υποψήφιο για το British Book Award 2006, ενώ σε κινηματογραφική μεταφορά βρίσκονται τα «Τρελοκόριτσα» και «Με θυμάσαι;».

Το 2009 ανακηρύχθηκε Γυναίκα της Χρονιάς από τους αναγνώστες του αμερικανικού περιοδικού Glamour. Η Σόφι Κινσέλα ζούσε στο Λονδίνο με τον άνδρα της και τα τρία παιδιά τους.

