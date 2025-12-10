Ρία Ελληνίδου για το ενδεχόμενο γάμου: Δεν με ψήνουν όλα αυτά τα κομφόρ του μυστηρίου, μια χαρά είσαι με παραλία και σουβλάκι
Μια από τις συμφωνίες θα είναι να μην ασχοληθώ με όλα αυτά, δήλωσε η τραγουδίστρια για τις ετοιμασίες που απαιτεί ένας γάμος
Το ενδεχόμενο να παντρευτεί μελλοντικά σχολίασε η Ρία Ελληνίδου, τονίζοντας ότι δεν την ενδιαφέρουν οι ετοιμασίες που απαιτεί ένα τυπικό μυστήριο, λέγοντας ότι θα προτιμούσε μία πιο απλή τελετή με «σε παραλία, με σουβλάκι», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η τραγουδίστρια στην κυπριακή εκπομπή «Xmas Stars» εξήγησε πώς θα ήθελε να είναι ο γάμος της, σε περίπτωση που έκανε το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή. Πιο αναλυτικά, η Ρία Ελληνίδου ανέφερε ότι οι ετοιμασίες του μακιγιάζ και του νυφικού δεν την ενθουσιάζουν, καθώς τις ζει συνεχώς λόγω των εμφανίσεών της στα νυχτερινά μαγαζιά.
Περιγράφοντας τον γάμο της σε περίπτωση που αποφασίσει να παντρευτεί, η τραγουδίστρια τόνισε ότι θα είναι απλός χωρίς εντυπωσιακά σκηνικά: «Φαντάσου αν παντρευτώ, πόσο πολύ θα εκτιμώ τον άνθρωπο. Αν το δεις ποτέ… που δεν ψήνομαι να το κάνω γενικά. Δεν με ψήνουν όλα αυτά τα κομφόρ του μυστηρίου. Έλα στη θέση τη δική μου που κάθε Παρασκευή και Σάββατο κάνω φτιασίδι νύφης για να βγω να τραγουδήσω. Πιστεύεις ότι θέλω να το κάνω άλλη μια ημέρα για να το ζήσω; Τι να ζήσω; Δεν το ζω όπως μία άλλη γυναίκα που έχει όνειρο να τη βάψουν και να τη φτιάξουν. Δεν πρόκειται να τα κάνω καν τα προσκλητήρια και καλεσμένους. Μια από τις συμφωνίες θα είναι να μην ασχοληθώ με όλα αυτά. Αν μπορώ να το κάνω και με φόρμα στην παραλία. Παραλία, σουβλάκι και μια χαρά είσαι».
