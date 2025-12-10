Τούνη μετά τη συνέντευξη του Αλεξάνδρου: «Να το παίζεις “καλός” ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς μετά τις πράξεις σου»

Το 2021 που ήμασταν με την Ιωάννα δεν ήταν όπως τώρα, ερχόταν στο σπίτι μου με ένα backpack και φεύγαμε για κάμπινγκ, ανέφερε μεταξύ άλλων το πρώην μοντέλο για την πρώην σύντροφό του





Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, το πρώην μοντέλο μίλησε στην εκπομπή



«Super Κατερίνα» και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι είναι αρκετά διαφορετικός ο χαρακτήρας του από αυτόν της πρώην συντρόφου και μητέρας του παιδιού του . Σε ένα σημείο μάλιστα δήλωσε ότι το 2021 η ζωή τους ήταν εντελώς διαφορετική από σήμερα, καθώς όπως είπε η Ιωάννα Τούνη τον συναντούσε με «ένα backpack και φεύγαμε για κάμπινγκ».



Μετά την προβολή της συνέντευξης, η Ιωάννα Τούνη προχώρησε στη δημοσίευση ενός βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok και παρότι δεν ανέφερε το όνομα του Δημήτρη Αλεξάνδρου, οι ακόλουθοί της αντιλήφθηκαν ότι αναφερόταν στις δηλώσεις του, καθώς η influencer απάντησε έμμεσα στο σχόλιο σχετικά με το «backpack». Συγκεκριμένα έγραψε στο βίντεο: «Με συγχωρείς που το 2021 ερχόμουν μόνο με backpack, αλλά το 2023 έπρεπε να κουβαλάω καρότσι, μωρό και βαλίτσα με όλα τα απαραίτητα» και πρόσθεσε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Ας πούμε και καμία αλήθεια θα έλεγα εγώ».



Μετά τη δημοσίευση του βίντεο πολλοί διαδικτυακοί φίλοι της σχολίασαν κάτω από αυτό, με την Ιωάννα Τούνη να απαντάει σε ορισμένα σχόλια. Ειδικότερα, όταν κάποιος της έγραψε: «Εγώ την είδα όλη τη συνέντευξη. Η αλήθεια είναι ότι δεν είπε κάτι κακό, έστω δε μουν φάνηκε. Τα καλύτερα έλεγε, καλά την Κατερίνα την ξέρουμε, οι ερωτήσεις της στους καλεσμένους είναι συνήθως αδιάκριτες. Απορώ ώρες ώρες με την υπομονή τους» η influencer απάντησε: «Οι συγκαλυμμένες κακίες είναι οι χειρότερες θα πω εγώ. Να το παίζεις "καλός" ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς μετά τις πράξεις σου, αλλά δεν βαριέσαι. Έχει και η υπομονή όρια. Άσε με να γνωρίζω καλύτερα. Με τις συνεντεύξεις που μου έστειλαν σήμερα τι να κάνω».



Στη συνέντευξή του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναφέρθηκε και στην υπόθεση revenge porn, στην οποία εμπλέκεται η πρώην σύντροφός του, τονίζοντας: «Πολλά πράγματα οφείλω να κάνω πρωτίστως επειδή είναι η μητέρα του παιδιού μου και για το παιδί μας, αλλά και για όλες αυτές τις γυναίκες που έχουν αδικηθεί. Δεν θα ήθελα να πάρω τα φώτα πάνω μου και να χαθεί η μπάλα σε όλο αυτό το κομμάτι. Θέλω να μείνει στην ουσία γιατί είναι ένα δικαστήριο για πολλούς ανθρώπους. Μπορεί η Ιωάννα να φαίνεται περισσότερο αλλά υπάρχουν κι άλλες τόσες γυναίκες που το δικαστήριό τους περνάει αβαβά. Η Ιωάννα έχει ένα βήμα, ο Δημήτρης έχει ένα βήμα και ο εκάστοτε άνθρωπος που δουλεύει στην τηλεόραση έχει ένα βήμα».



Για τις επαφές που διατηρεί με την ίδια δήλωσε: «Έχουμε την επικοινωνία γιατί προφανώς μιλάμε για το παιδί μας. Θα κάνουμε τη βιντεοκλήση μας, θα μιλήσει με το παιδί μας, θα ρωτήσει τι κάνει. Έχουμε αυτό το κομμάτι».



Όταν η Κατερίνα Καινούργιου τον ρώτησε και για τον νέο σύντροφο της Ιωάννας Τούνη, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απάντησε: «Η αλήθεια είναι ότι για την προσωπική της ζωή δεν μου πέφτει κάποιος λόγος ούτε και σε εκείνη αντίστοιχα. Θα ακουστεί κάπως, γιατί θα πουν ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα παιδί πρέπει να πεις κάποια πράγματα. Νομίζω ότι αυτό έχει περάσει από τα δικά της φίλτρα. Έκανε μία εξομολόγηση ότι είναι ερωτευμένη, προφανώς έχει περάσει τα φίλτρα που θέλει. Δεν με πείραξε που είπε ότι είναι ερωτευμένη. Αφού αυτό αισθάνθηκε να πει, αυτό είπε. Όλα αυτά δείχνουν στην πορεία. Ό,τι και να πούμε, το ταμείο το παίρνουμε στο τέλος. Όλα αυτά είναι στην πορεία των πραγμάτων και εύχομαι πραγματικά ο καθένας για τις επιλογές που κάνει να είναι αυτές που θέλει».