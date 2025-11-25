Δημήτρης Αλεξάνδρου για revenge porn: Πρέπει να υπάρχει δικαίωση και ανάλογη τιμωρία, αξιοθαύμαστο ό,τι έκανε η Ιωάννα Τούνη
Είναι η μητέρα του παιδιού μου και, όχι μόνο γι' αυτό, από την αρχή ήμουν πάρα πολύ υποστηρικτικός, πρόσθεσε
Στα εγκαίνια του νέου του καταστήματος συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, με τον ίδιο να μιλά για την τηλεόραση, την προσωπική του ζωή αλλά και τη στάση του απέναντι στην Ιωάννα Τούνη, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του revenge porn. Το μοντέλο και επιχειρηματίας εμφανίστηκε ανοιχτός, αλλά ταυτόχρονα προσεκτικός, τονίζοντας τη διάθεσή του να προστατεύσει το παιδί του, την καθημερινότητα και την ιδιωτικότητά του.
Αναφερόμενος στο τηλεοπτικό κομμάτι, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παραδέχτηκε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star»: «Μου λείπουν κάποια κομμάτια της τηλεόρασης. Μου λείπουν κάποια στιγμιότυπα, κάποιες στιγμές. Είμαι χαρούμενος, γιατί κάθε χρόνο έχω τις προτάσεις μου και μπαίνω στη διαδικασία να σκεφτώ τι μπορώ πραγματικά να κάνω. Από εκεί και πέρα, το τοπίο αλλάζει. Η τηλεόραση έχει μετακινηθεί σε άλλες κατευθύνσεις. Και φέτος είχα προτάσεις».
Συνεχίζοντας τόνισε: «Γιατί πρέπει να μπω στη διαδικασία να απαντάω; Η προσωπική ζωή του καθενός δεν έχει να κάνει με το αν θα την ανακοινώσω σε εσάς. Έχει να κάνει με το τι σκέφτομαι και τι αισθάνομαι εγώ και ο άνθρωπος που είναι δίπλα μου. Δεν βοηθούν οι επιβεβαιώσεις, οι διαψεύσεις και οι ανακοινώσεις».
Για την Ιωάννα Τούνη και την υπόθεση του revenge porn, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ήταν ξεκάθαρος, λέγοντας πως θα τη στηρίζει πάντα, όχι επειδή είναι η μητέρα του παιδιού του, αλλά για τον αγώνα της να δικαιωθεί, τον οποίο και χαρακτήρισε «αξιοθαύμαστο». «Δεν το συζητάω. Είναι η μητέρα του παιδιού μου και, όχι μόνο γι' αυτό, από την αρχή ήμουν πάρα πολύ υποστηρικτικός. Αυτό που έκανε η Ιωάννα είναι αξιοθαύμαστο. Οποιαδήποτε γυναίκα περνάει κάτι τόσο δύσκολο και βγαίνει να το πει, καλά κάνει. Πρέπει να υπάρχει δικαίωση και ανάλογη τιμωρία για τέτοιες πράξεις. Δεν θέλω να γίνομαι δημόσιο δικαστήριο επειδή έχω βήμα, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια περιστατικά», τόνισε.
Κλείνοντας, σχολίασε και τη δύσκολη περίοδο που βιώνει η πρώην σύντροφός του: «Πώς να είναι καλά ένας άνθρωπος που έχει χάσει τη μητέρα του και τόσα άλλα; Είναι δύσκολο και για τους ανθρώπους δίπλα της, που λογοκρίνονται επειδή κάνουν παρέα μαζί της. Δεν είναι εύκολα όλα αυτά».
Για την προσωπική του ζωή και τη συζήτηση γύρω από αυτήν, εξήγησε πως ενοχλήθηκε με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από την έξοδό του με τη Ρία Ελληνίδου, με την οποία φημολογείται ότι είναι ζευγάρι. «Από τη στιγμή που έχει έρθει το παιδί μου στη ζωή, θέλω να είμαι πολύ πιο προσεκτικός. Νομίζω ότι είμαι από τους ανθρώπους που δεν πάνε να προκαλέσουν. Προσπαθώ να βρω την ισορροπία για να ζήσω κι εγώ, αλλά και να ζήσουν οι άλλοι. Με ενόχλησαν οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, γιατί δεν ήταν παπαρατσικές. Όταν κάποιος σηκώνει ένα κινητό και το στέλνει σε site για χρήματα ή κάποιο μαγαζί δίνει υλικό για διαφήμιση, όλο αυτό ακούγεται… συγγνώμη για τη λέξη… ανήθικο».
