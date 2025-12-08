Star Wars: Η πρώτη ταινία επιστρέφει στους κινηματογράφους το 2027
Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας του franchise θα επανέλθει στη μεγάλη οθόνη στις 19 Φεβρουαρίου
Η πρώτη ταινία «Star Wars» επιστρέφει στους κινηματογράφους το 2027, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της.
Η πρώτη ταινία του franchise που προβλήθηκε στο κοινό και τέταρτη στη χρονολογική σειρά της ιστορίας, θα επανέλθει στη μεγάλη οθόνη στις 19 Φεβρουαρίου του 2027, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 50ή επέτειο του κινηματογραφικού σύμπαντος.
Σε ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του «Star Wars» καλούνται οι θαυμαστές να παρακολουθούν τις ενημερώσεις, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί πότε και πού θα μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια.
Η μητρική εταιρεία Disney είχε γνωστοποιήσει πριν από μερικούς μήνες ότι θα επαναφέρει την ταινία, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε «Star Wars: Episode IV – A New Hope». Πλέον, όμως, η επανακυκλοφορία της τοποθετείται νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι πρόκειται για μια «πρόσφατα αποκατεστημένη» έκδοση της αρχικής ταινίας, την ίδια που προβλήθηκε στο Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου στο Λονδίνο νωρίτερα φέτος, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Film on Film.
Η πρωτότυπη εκδοχή διαφέρει σε ορισμένα σημεία από την Ειδική Έκδοση του 1997, η οποία την είχε αντικαταστήσει σχεδόν στο σύνολό της.
The original version of the 1977 Star Wars will return to theaters on February 19, 2027, for the film's 50th anniversary.— IGN (@IGN) December 6, 2025
For more info: https://t.co/QUp9clLLaI pic.twitter.com/ujPSK5iwIY
