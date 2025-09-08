Star Wars: Το φωτόσπαθο του Darth Vader πουλήθηκε 3,6 εκατ. δολάρια

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Το φωτόσπαθo έπαιξε κεντρικό ρόλο σε μερικές από τις πιο κρίσιμες στιγμές του κινηματογραφικού franchise
Το αυθεντικό φωτόσπαθο που χρησιμοποίησε ο Darth Vader στις ταινίες «Star Wars» πωλήθηκε σε δημοπρασία πάνω από 3,6 εκατομμύρια δολάρια. Στη δημοπρασία, που διοργανώθηκε από την εταιρεία Propstore, η τελική προσφορά ανήλθε σε 3.654.000 δολάρια.
Η λαβή του φωτόσπαθου, η οποία κατασκευάστηκε από αντίστοιχο τμήμα φλας φωτογραφικής μηχανής Graflex, χρησιμοποιήθηκε από τον ηθοποιό Ντέιβιντ Πράουζ και τον κασκαντέρ Μπομπ Άντερσον σε δύο από τις πιο διάσημες ταινίες της σειράς «Star Wars», το «The Empire Strikes Back» και το «Return of the Jedi».
Το φωτόσπαθo έπαιξε κεντρικό ρόλο σε μερικές από τις πιο κρίσιμες στιγμές του franchise, όπως η εκπληκτική αποκάλυψη του Darth Vader στον Luke Skywalker στην Πόλη των Σύννεφων και η κορύφωση της μονομαχίας του με τον Αυτοκράτορα στην αίθουσα του θρόνου του διαστημικού σταθμού Death Star II.
Η τεράστια αξία του συγκεκριμένου αντικειμένου δεν σχετίζεται μόνο με τη σπανιότητά του, αλλά και με την άμεση σύνδεσή του με σκηνές που έχουν γράψει κινηματογραφική ιστορία.
Darth Vader’s lightsaber used in his iconic "Star Wars" duels sold for a record-breaking $3.65M in a Propstore auction. pic.twitter.com/acpaKRF09l— USA TODAY (@USATODAY) September 6, 2025
