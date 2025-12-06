Η Πάμελα Άντερσον θέλει να αλλάξει το επώνυμό της, αλλά όπως είπε «δεν την αφήνουν»
Η Πάμελα Άντερσον θέλει να αλλάξει το επώνυμό της, αλλά όπως είπε «δεν την αφήνουν»
Η διάσημη ηθοποιός εξήγησε ότι θα ήθελε να τη λένε Πάμελ Χυττιάινεν
Την επιθυμία της να αλλάξει το επώνυμό της εξέφρασε η Πάμελα Άντερσον, εξηγώντας ωστόσο ότι δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί η σκέψη της.
Η διάσημη ηθοποιός αναφέρθηκε στη στενή σχέση που είχε με τον παππού της, Χέρμαν Χυττιάινεν, που καταγόταν από τη Φινλανδία, σε συνέντευξή της στη «Vogue Scandinavia», η οποία δημοσιεύτηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου. «Ήταν το πιο κοντινό άτομο στη ζωή μου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι σκέφτεται να χρησιμοποιεί επίσημα το επώνυμο Χυττιάινεν.
«Κάποιες φορές δεν θέλω να είμαι η Πάμελα Άντερσον. Θέλω να είμαι η Πάμελα Χυττιάινεν. Θα ήθελα να αλλάξω το επώνυμό μου, αλλά δεν με αφήνουν» εξήγησε η ηθοποιός.
Όπως ανέφερε στη συνέντευξή της, η οικογένειά της χρησιμοποιούσε το επώνυμο Χυττιάινεν πριν μετακομίσει στον Καναδά, όταν και το άλλαξαν σε Άντερσον. Ο παππούς της ηθοποιού, Χέρμαν, της δίδαξε φινλανδικά όταν ήταν μικρή. Ως παιδί, η Πάμελα Άντερσον πίστευε ότι πρόκειται για «μια μαγική γλώσσα που κανείς άλλος δεν μπορούσε να καταλάβει» και πρόσθεσε για τον παππού της, που πέθανε όταν ήταν περίπου 11 ετών: «Η γλώσσα κάπως χάθηκε μαζί του».
Η διάσημη ηθοποιός αναφέρθηκε στη στενή σχέση που είχε με τον παππού της, Χέρμαν Χυττιάινεν, που καταγόταν από τη Φινλανδία, σε συνέντευξή της στη «Vogue Scandinavia», η οποία δημοσιεύτηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου. «Ήταν το πιο κοντινό άτομο στη ζωή μου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι σκέφτεται να χρησιμοποιεί επίσημα το επώνυμο Χυττιάινεν.
«Κάποιες φορές δεν θέλω να είμαι η Πάμελα Άντερσον. Θέλω να είμαι η Πάμελα Χυττιάινεν. Θα ήθελα να αλλάξω το επώνυμό μου, αλλά δεν με αφήνουν» εξήγησε η ηθοποιός.
Pamela Anderson Explains Why She Would 'Like' to Change Her Name to Pamela Hyytiäinen https://t.co/wTuJQKzl7i— People (@people) December 3, 2025
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα