Πάμελα Άντερσον: Η μεγάλη αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της
GALA
Πάμελα Άντερσον Μαλλιά εμφάνιση αλλαγή

Η ηθοποιός άλλαξε το χαρακτηριστικό ξανθό χρώμα των μαλλιών της

Πέννυ Λουπάκη
Mια εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της έκανε η Πάμελα Άντερσον, αφήνοντας πίσω το χαρακτηριστικό ξανθό μαλλί που την καθιέρωσε στην κινηματογραφική βιομηχανία. Η ηθοποιός εθεάθη στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας κι ήταν σχεδόν αγνώριστη.

Η σταρ τόλμησε ένα χάλκινο καρέ, με ατημέλητες αφέλειες. Το σύνολό της ολοκληρώθηκε με μαύρα οβάλ γυαλιά ηλίου και τζέρσεϊ ζιβάγκο σε ταιριαστή απόχρωση. Άτομα από το περιβάλλον της αποκάλυψαν στο DailyMail ότι η Πάμελα Άντερσον είναι ενθουσιασμένη που πλέον, αναγνωρίζεται για το φυσικό της λουκ και το ταλέντο της, αντί για την εντυπωσιακή εικόνα που συνδέθηκε με την εποχή του «Baywatch».

Όπως ανέφεραν: «Η Πάμελα έχει δεχτεί τόσα θετικά σχόλια από γυναίκες σε όλο τον κόσμο για τη φυσική της λάμψη. Έχει γίνει ένα είδωλο που τώρα είναι γνωστό για την αυθεντική της εικόνα». Η  ίδια η ηθοποιός έχει παραδεχτεί ότι, ενώ ένα πιο έντονο μακιγιάζ θα ταίριαζε στο φόρεμά της, πλέον δεν επιθυμεί να παρουσιάζεται διαφορετική από αυτό που είναι.

Η αναγνώριση του ταλέντου της ήρθε όταν ερμήνευσε τη Roxy Hart στο Μπρόντγουεϊ, μια εμπειρία που χαρακτηρίζει ως «εκείνη που άλλαξε τη ζωή της». «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να είμαι υποψήφια για ένα βραβείο σαν αυτό», πρόσθεσε η ίδια. Παράλληλα, πηγές ανέφεραν ότι η Πάμελα Άντερσον εξακολουθεί να φορά ελαφρύ μακιγιάζ περιστασιακά, χωρίς να έχει αποκηρύξει πλήρως τη χρήση του.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

