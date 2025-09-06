Γκλεν Πάουελ: Φήμες τον θέλουν σε σχέση με την Ολίβια Τζέιντ Γιαννούλι - Η κοινή έξοδος στη Νέα Υόρκη
Πρόκειται για την πρώην σύντροφο του Τζέικομπ Ελόρντι
Φήμες ότι είναι ζευγάρι προκάλεσαν ο Γκλεν Πάουελ και η Ολίβια Τζέιντ Γιαννούλι, αφού εντοπίστηκαν να απολαμβάνουν μια βραδιά στην πόλη της Νέας Υόρκης, μαζί με τη μητέρα της, Lori Loughlin, και φίλους. Οι δυο τους βρέθηκαν την Κυριακή στο εστιατόριο Il Cantinori. Μετά το δείπνο, φέρονται να συνέχισαν τη βραδιά τους στο μπαρ Treasure Club, γεγονός που ενίσχυσε τις φήμες για ένα ανεπίσημο ραντεβού. Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποι τους δεν έχουν προβεί σε κάποιο σχόλιο.
Ο Γκλεν Πάουελ είχε προηγουμένως σχέση με το μοντέλο Τζίτζι Παρίς, η οποία έληξε το 2023, ενώ φήμες ήθελαν να υπάρχει κάποια χημεία με τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία Anyone But You, Σίντνεϊ Σουίνι. Τότε, όμως, και οι δύο ήταν σε άλλες σχέσεις, και οι φήμες διαψεύστηκαν δημόσια από τη μητέρα του Γκλεν Πάουελ. Η Ολίβια Τζέιντ Γιαννούλι, από την άλλη, μόλις χώρισε από τον Τζέικομπ Ελόρντι, με τον οποίο είχε μια μακροχρόνια σχέση τεσσάρων ετών.
Πρόσφατα αποκάλυψε πως κάνει ψυχοθεραπεία για να αντιμετωπίσει τις «άβολες αλλαγές» στη ζωή της μετά τον χωρισμό. Σε βίντεό της στο YouTube, η influencer τόνισε: «Το καλοκαίρι παρουσιάζεται συχνά ως ανέμελη και τέλεια περίοδος, αλλά είναι φυσιολογικό να νιώθεις λίγο εκτός ή νευρικός κατά τις μεγάλες ή εποχιακές αλλαγές».
Παρά τις φωτογραφίες και τα δημοσιεύματα, κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη φημολογούμενη σχέση, αφήνοντας τους θαυμαστές να περιμένουν με ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Glen Powell Spotted with Olivia Jade Giannulli in New York City https://t.co/ZLB6sdFgEo— People (@people) September 6, 2025
