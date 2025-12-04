Βασίλης Μπισμπίκης: Θα ήθελα να έχω μια φωλιά στην Κρήτη, να πηγαίνω μαζί με τη Δέσποινα και να αράζουμε χειμώνα καλοκαίρι
Η Κρήτη είναι το καταφύγιό μου, η ψυχή μου ανήκει εκεί, δήλωσε ο ηθοποιός

Την αγάπη του για την Κρήτη εξέφρασε ο Βασίλης Μπισμπίκης, ενώ μοιράστηκε και την επιθυμία του να αποκτήσει έναν προσωπικό χώρο στο νησί, τον οποίο θα επισκέπτεται μαζί με τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή όλο τον χρόνο.

Ο ηθοποιός και η τραγουδίστρια ταξιδεύουν συχνά στην Κρήτη, με τον Βασίλη Μπισμπίκη να περιγράφει σε δηλώσεις του στην κάμερα του «Κρήτη ΤV», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στο «Buongiorno», ότι έχει βαθιά σύνδεση με τον συγκεκριμένο τόπο, τέτοια που νιώθει σαν να έχει γεννηθεί εκεί.

Όσο για την επιθυμία του να αποκτήσει μελλοντικά ένα σπίτι με τη σύντροφό του στην Κρήτη, ο ηθοποιός ανέφερε: «Την Κρήτη την αγαπάω πολύ, είμαι ερωτευμένος με την Κρήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι το καταφύγιό μου, η ψυχή μου ανήκει εδώ. Νιώθω σαν να έχω γεννηθεί εδώ. Οπότε, για εμένα είναι μεγάλη ευτυχία κάθε φορά που επιστρέφω σε αυτόν τον τοπίο. Ήθελα να έχω μια φωλιά εδώ, που να έρχομαι μαζί με τη Δέσποινα και να αράζουμε χειμώνα καλοκαίρι. Θα προσπαθούσα να κάνω και θέατρο στην Κρήτη, με μία ομάδα και ανθρώπους, που θα μπορούσαμε να κάνουμε περιοδείες, να αναβιώσουμε το παλιό μπουλούκι, να κάνουμε παραστάσεις σε χωριά. Αυτό είναι ένα από τα όνειρά μου».

