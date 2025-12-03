«Από τους πλέον υπεύθυνους για τον θάνατο του παιδιού μας» - Οι γονείς του Μάθιου Πέρι μιλούν για τον γιατρό που του έδωσε την κεταμίνη
«Από τους πλέον υπεύθυνους για τον θάνατο του παιδιού μας» - Οι γονείς του Μάθιου Πέρι μιλούν για τον γιατρό που του έδωσε την κεταμίνη
Σε επιστολές προς το δικαστήριο, η οικογένεια του ηθοποιού εκφράζει το πένθος της και αποδίδει στον γιατρό καθοριστικό ρόλο
Οι γονείς του Μάθιου Πέρι δηλώνουν ότι ο γιατρός Σαλβαδόρ Πλασένθια είναι «από τους πλέον υπεύθυνους» για τον θάνατο του ηθοποιού, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 28 Οκτωβρίου 2023 από υπερβολική δόση κεταμίνης. Ο Πλασένθια, ένας από τους πέντε καταδικασθέντες για αδικήματα που σχετίζονται με την υπόθεση, αναμένεται να καταδικαστεί στις 3 Δεκεμβρίου 2025.
Τα μέλη της οικογένειας του ηθοποιού υπέβαλαν νέες επιστολές στο δικαστήριο, περιγράφοντας το βάρος της απώλειας και την οργή τους για όσους εκμεταλλεύτηκαν την ευαλωτότητα του Πέρι.
Για τον Πλασένθια γράφουν ότι γνώριζε καλά τις δυσκολίες του Πέρι, αλλά «παραβίασε επανειλημμένα τους βασικούς όρκους του», συναντώντας τον «μυστικά μέσα στη νύχτα» και χορηγώντας του ουσίες «χωρίς καμία νόμιμη ιατρική βάση». «Ήταν μόνο για λίγα χρήματα; Κάποια πράγματα δύσκολα κατανοούνται», σημειώνουν.
Στην επιστολή τους αναφέρουν ότι ο ηθοποιός ήταν «ζεστός, τρυφερός άνθρωπος, ο οποίος θα αποτελούσε στήριγμα για την οικογένειά μας όσο μεγαλώναμε. Θείος για τα εγγόνια μας και σημείο αναφοράς για τα αδέλφια του. Ο επόμενος πατριάρχης της οικογένειας». Στην επιστολή τους, καταλήγουν διερωτώμενοι πώς ένας γιατρός, «του οποίου η ζωή υποτίθεται ότι είναι αφιερωμένη στη φροντίδα των ανθρώπων», θα μπορούσε να χορηγεί «αμέτρητες δόσεις» χωρίς να αναλογίζεται την κατάληξη.
Τα μέλη της οικογένειας του ηθοποιού υπέβαλαν νέες επιστολές στο δικαστήριο, περιγράφοντας το βάρος της απώλειας και την οργή τους για όσους εκμεταλλεύτηκαν την ευαλωτότητα του Πέρι.
«Κανείς δεν θα μπορούσε να αγνοεί τους αγώνες του Μάθιου»Σύμφωνα με το Rolling Stone, στη δική τους επιστολή η μητέρα του Πέρι, Σουζάν, και ο πατριός του, Κιθ Μόρισον, περιγράφουν το πένθος τους ως «αμέτρητο» και επισημαίνουν: «Πώς μετριέται μια τέτοια θλίψη; Πώς μπορεί να της δοθεί λογική; Η ζωή του ήταν δεμένη με τη δική μας και πολλές φορές κρατιόταν με κάθε μέσο που θα τον προστάτευε από αυτό το μεγάλο, τρομερό βάρος που απειλούσε να τον καταστρέψει – και τις καρδιές μας μαζί του». Στη συνέχεια αναφέρονται σε ανθρώπους που «εκμεταλλεύτηκαν» την κατάσταση του ηθοποιού: «Και τότε κάποιοι άπληστοι τύποι εμφανίστηκαν μέσα στο σκοτάδι και όλα κατέρρευσαν».
Για τον Πλασένθια γράφουν ότι γνώριζε καλά τις δυσκολίες του Πέρι, αλλά «παραβίασε επανειλημμένα τους βασικούς όρκους του», συναντώντας τον «μυστικά μέσα στη νύχτα» και χορηγώντας του ουσίες «χωρίς καμία νόμιμη ιατρική βάση». «Ήταν μόνο για λίγα χρήματα; Κάποια πράγματα δύσκολα κατανοούνται», σημειώνουν.
Matthew Perry's parents brand his doctor 'among the most culpable of all' in their son's death as they hit out at 'greedy jackals' https://t.co/ezP1Q0Vjyw— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 3, 2025
Το μήνυμα του πατέρα και της μητριάς του ηθοποιούΟ πατέρας του Πέρι, Τζον, και η σύζυγός του, Ντέμπι, επέλεξαν να μην απευθυνθούν προσωπικά στον γιατρό, γράφοντας ότι «δεν άξιζε να ακούσει τα συναισθήματά» τους.
Στην επιστολή τους αναφέρουν ότι ο ηθοποιός ήταν «ζεστός, τρυφερός άνθρωπος, ο οποίος θα αποτελούσε στήριγμα για την οικογένειά μας όσο μεγαλώναμε. Θείος για τα εγγόνια μας και σημείο αναφοράς για τα αδέλφια του. Ο επόμενος πατριάρχης της οικογένειας». Στην επιστολή τους, καταλήγουν διερωτώμενοι πώς ένας γιατρός, «του οποίου η ζωή υποτίθεται ότι είναι αφιερωμένη στη φροντίδα των ανθρώπων», θα μπορούσε να χορηγεί «αμέτρητες δόσεις» χωρίς να αναλογίζεται την κατάληξη.
Ειδήσεις σήμερα
Είχαν πετάξει και αυγά στον Youtuber Teosty στα Ιωάννινα λίγο πριν τον άγριο ξυλοδαρμό, αλλά πέτυχαν φίλο του - Το χρονικό της επίθεσης
Λάτρης της γυμναστικής και του TikTok ο Ρομά που ξυλοκόπησε άγρια και λήστεψε δύο ηλικιωμένα αδέρφια σε χωριό της Τρίπολης
Μητσοτάκης: Κατανοώ τη δυσαρέσκεια των αγροτών για τις καθυστερήσεις, αλλά σε σχέση με το 2024 θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω
Είχαν πετάξει και αυγά στον Youtuber Teosty στα Ιωάννινα λίγο πριν τον άγριο ξυλοδαρμό, αλλά πέτυχαν φίλο του - Το χρονικό της επίθεσης
Λάτρης της γυμναστικής και του TikTok ο Ρομά που ξυλοκόπησε άγρια και λήστεψε δύο ηλικιωμένα αδέρφια σε χωριό της Τρίπολης
Μητσοτάκης: Κατανοώ τη δυσαρέσκεια των αγροτών για τις καθυστερήσεις, αλλά σε σχέση με το 2024 θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα